دلیلی برای وجود دو ائتلاف در سوریه علیه دشمنی مشترک وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نقل از رأی الیوم، سارکوزی بعد از نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، در گفت وگوی تلویزیونی با شبکه خبری BFM در مسکو به پوتین پیشنهاد یکپارچه کردن تلاش های بین المللی برای بمباران داعش را مطرح کرد.

سارکوزی به عنوان رهبر حزب راستگرا و مخالف حزب سوسیالیت حاکم در فرانسه، افزود: باید به بحران اوکراین نیز خاتمه داده شود و تحریم های روسیه نیز به صورت تدریجی لغو شود. به گفته وی دلیلی برای وجود دو ائتلاف در سوریه علیه دشمن مشترک همه این کشورها وجود ندارد.

وی در مورد آینده بشار اسد رئیس جمهور سوریه مدعی شد: اسد از سلاح شیمیایی علیه ملت خود استفاده کرده و نمی تواند در آینده سوریه جایگاهی داشته باشد.

سارکوزی در ادامه ادعاهایش در مورد سوریه گفت: اما حزب بعث و دوستان بشار اسد می توانند در بازسازی سوریه نقش داشته باشند و باید میان اسد و اعضای حزب حاکم بعث تفاوت قائل شد.

رئیس جمهور سابق فرانسه در مورد واکنش پوتین به پیشنهاد وی در مورد سوریه گفت: رئیس جمهور روسیه می گوید که این تصمیم مربوط به ما نیست و شهروندان سوری در این مورد تصمیم می گیرند. به گفته سارکوزی باید با پوتین در مورد رسیدن به راه حل میانه به گفت و گوها ادامه داد.

این در حالی است که دیدار سارکوزی با پوتین باعث خشم و انتقاد مانوئل والس نخست وزیر فرانسه شده است. وی می گوید سارکوزی با تصمیم برای بمباران لیبی زمانی که رئیس جمهور کشور بود موافقت کرد و در برابر این سیاست مانع تراشی نکرد.

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در واکنش به این دیدار گفت که روسیه متحد فرانسه نیست.

گفتنی است سفر سارکوزی به مسکو یک هفته بعد از دیدار بشار اسد با پوتین و در آستانه سفر نمایندگان پارلمان فرانسه به دمشق و دیدار با رئیس جمهور سوریه انجام می گیرد.