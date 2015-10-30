ماهیت و پشت پرده گروهک تروریستی پژاک در برنامه سراب نمایش داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان پنج شنبه شب در مستند سراب ضمن گفتگو با شماری از افراد فریب خورده عضو گروهک های تروریستی پژاک و پ ک ک بخشی از فعالیت ها و اقدامات پشت پرده این دو گروهک را به تصویر کشید.

این مستند که کار مشترک تولیدی شبکه های استانی صدا و سیمای مرکز کردستان و آذربایجان غربی بود ضمن گفتگو با چندین عضو فریب خورده دو گروهک تروریستی با یکی از ماموستاهای اهل سنت و همچنین یکی از اساتید دانشگاه نیز در خصوص ماهیت این گروهک ها و برنامه های آنها گفتگو کرد.

در جریان پخش این مستند سه عضو فریب خورده گروهک تروریستی پژاک و همراه اعضای خانواده های چندین عضو کشته شده نیز به بیان چگونگی عضویت خود و همچنین تهدیدهای صورت گرفته از سوی سران این گروهک ها پرداختند.

احسان یکی از اعضای فریب خورده که سن و سال چندانی نداشت به چگونگی عضویت خود در این گروهک ها پرداخت و گفت: من دنبال کار بودم که با فردی آشنا شدم و وی من را برای کار به کشور عراق برد و سپس من وارد یک منطقه ای شدم که آنها گفتند اینجا کوهستان قندیل است و شما عضو پ ک ک شده اید.

وی در ادامه با اشاره به چگونگی فعالیت در این گروهک عنوان کرد: من گفتم که تنها برای کار آمده ام ولی کسی حرفم را گوش نمی کرد و بعد از مدتی کوتاه و آموزش های حداقل نظامی به من اسحله تحویل دادند و در یک قالب یک گروه کوچک در یکی از مناطق اطراف کوهستان قندیل مستقر شدم.

این عضو فریب خورده گروهک تروریستی پژاک بیان کرد: من بعد از چندین ماه فعالیت بالاخره از آنجا فرار کردم و بعد از اطلاع به خانواده ام توانستم از دست آنها نجات پیدا کنم و بعد از فرار فهمیدم که چه اشتباهی را مرتکب شده بودم ولی خوشحالم که خیلی زود پی به اشتباه خود برده و به دامن خانواده ام برگشته ام.

مصطفی نیز در خصوص چگونگی فعالیت خود در این گروهم افزود: همه مسائلی که در فضای رسانه ای در خصوص فعالیت های این گروهک ها پخش می شد واقعیت ندارد آنها به شدت سنگدل هستند و کسی که به عضویت این گروهک ها دربیاید دیگر نمی تواند خارج شود و آنها با زور و تهدید سعی می کنند که افراد را در عضویت خود حفظ کنند.

وی به واقعیت های فعالیت در این گروهک ها اشاره کرد و افزود: شماری از دختران نیز در عضویت این گروهک ها قرار داشتند که سخت ترین کارها را انجام می دادند که مجبور بودند حتی خیلی بیشتر از مردان فعالیت های بدنی و نظامی را انجام دهند.

این عضو فریب خورده گروهک تروریستی به داستان فرار خود اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه من در یک برنامه از آنجا فرار کردم دستگیر شدم و من را برای ۱۰ روز زندانی کردند که در زندان هر روز چندین نفر می آمدند و قصد پشیمانی من را داشتند.

وی بیان کرد: آنها وعده های مختلفی می دادند و می گفتند که اینجا بهشت واقعی است و من وقتی گفتم که من دو برادر دیگر دارم و می خواهم به ایران برگردم یکی از مسئولان آنها گفت: چه اشکالی دارد تو باید اینجا بمانی و خود را فدای کردستان بکنی.

هادی نیز دیگر جوانی بود که با دسیسه اشتغال و یافتن کار از سوی یکی از دوستانش به کشور عراق برده می شود که وی در توضیحات چگونگی عضویت در این گروهک اظهار داشت: من به واسطه یکی از دوستانم برای کار به کشور عراق رفتم ولی در نهایت سر از منطقه فعالیت های گروهک ها درآوردم.

وی ادامه داد: من زمانی که به کشور عراق رفتم حدود چهار ماه کارگری کرده بودم و به همین دلیل پنج میلیون تومان هم پول داشتم که به محض رسیدن به کوهستان قندیل پول ها را از من گرفتند و گفتند تو دیگر عضو ما هستی و این پول ها به درد تو نمی خورد و باید به ما تحویل بدهید.

وی افزود: من بارها گفتم که آمده ام تا کار کنم ولی کسی حرفم را گوش نمی داد و به همین دلیل در ابتدا هم به دلیل اسرار من چندین روز بازداشت شدم ولی بعد از آن دوره های آموزشی برای من برگزار کردند که بخش زیادی از این آموزش ها مباحث روانی بود تا ما را از لحاظ ذهنی برای این کارهای آماده کنند.

اعضای خانواده های چندین عضو کشته شده گروهک های تروریسی پژاک و پ ک ک نیز در جریان پخش این مستند به بیان چگونگی عضویت فرزندان خود پرداختند و از اقدامات و تلاش های صورت گرفته بری بازگشت فرزندان خود به داخل کشور اشاره کردند که همه آنها به شکست انجامیده است.

در جریان پخش این مستند یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد هم در سخنانی به بیان چگونگی فعالیت گروهک های تروریستی اشاره کرد و افزود: آنها سعی می کنند از وضعیت اقتصادی شماری از افراد در کشور به ویژه استان های کردنشین سوء استفاده کرده و به جذب جوانان و نوجوانان اقدام می کنند و وقتی که فرد به عضویت آنها درآمد سعی می کنند راهی برای بازگشت آنها به میهن اسلامی وجود نداشته باشد.

ماموستا عثمان کریمی رئیس مرکز بزرگ اسلامی شهرستان مریوان نیز در سخنانی اظهار داشت: کسانی که دست به اسلحه می برند و به بهانه های مختلف به دنبال ترور هستند محکوم به شکست بوده و این گونه اقدامات بر خلاف آموزه های دینی و اسلامی است.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران نماد وحدت و امنیت در کشورهای منطقه است، یادآور شد: بر اساس سفارش دین مبین اسلام تاکید شده است که اگر زمانی هر فردی قصد تجاوز به خاک کشور شما را داشت به شدت با آن برخورد کنید و بدون شک امروز فعالیت گروهک های مختلف تروریستی است و این گونه اقدامات محکوم به شکست است.