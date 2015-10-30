رودخانه کوهدشت دوباره طغیان کرد/ اطلاع رسانی به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت چهار و نیم بامداد امروز جمعه آتش نشانی و پلیس با بلندگو مردم حاشیه رودخانه کوهدشت را از خواب بیدار کردند تا آنها را از طغیان مجدد رودخانه شهر باخبر و از تلفات احتمالی این سیلاب جلوگیری کنند.

به دنبال اطلاع رسانی صورت گرفته مردم ساکن در مسیر رودخانه تا رفع مشکل خانه های خود را ترک کردند.

شهردار کوهدشت با تایید خسارات شدید به زیرساخت های این شهر از بررسی دقیق و برآورد خسارات خبر داد.

علی نجات نورعلی تاکید کرد که تجربیات به دست آمده در جریان سیلاب کوهدشت در جلسه مدیریت بحران مورد طرح و بررسی قرار گرفته تا در حوادث احتمالی آینده بتوان از نظرات کارشناسی در این زمینه استفاده کرد.

به دنبال وقوع سیلاب شب گذشته در کوهدست برق بخش هایی از این شهر در حال حاضر قطع است.

شب گذشته شهرداری در حاشیه رودخانه اقدام به ایجاد خاکریز کرد که به دلیل شدت طغیان رودخانه این خاکریز ها نیز مانع سرریز آب به داخل شهر نشد.

در حال حاضر شهرداری کوهدشت مشغول لایروبی و نخاله برداری از ورودی رودخانه این شهر هستند.

وقوع سیلاب روز گذشته در شهرستان کوهدشت منجر به مرگ اعضای خانواده سه نفره کوهدشتی شد.