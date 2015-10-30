وام ۱۰ و ۲۵ میلیونی کالا و خودرو آماده پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسهای با حضور مدیران عامل و مسئولان اعتبارات بانکها، جزئیات بانکی بسته اقتصادی دولت تبیین شد.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با مهم دانستن نقش بانکها در خروج اقتصاد از رکود خواستار حرکت هماهنگ و همجهت بانکها در این مسیر شد و افزود: اجرای این طرحها باید به گونهای باشد که هیچ یک از اقشار جامعه احساس تبعیض نکند و تمامی سطوح جامعه از آن برخوردار شوند.
سیف با برشمردن سه محور کارت خرید کالای ایرانی، تسهیلات خرید خودرو و کالاهای واسطهای به عنوان برنامههای تعریف شده در این بسته گفت: سال گذشته با اولویت قرار دادن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نظام بانکی توانست نقش مهمی درحرکت اقتصاد برای خروج از رکود داشته باشد و در این مرحله قصد داریم با تامین مالی خریداران و ایجاد تقاضا تحریک تقاضا حرکتی را که شروع کرده بودیم، تکمیل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی، حمایت از تولیدکننده و صنعت داخلی را یکی از اولویتهای اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: قصد داریم با ایجاد کارتهای خرید کالای ایرانی و با استفاده از تجارب موفق جهان و توان داخلی، چرخه اقتصاد را هم از ناحیه عرضه و هم از ناحیه تقاضا با سرعت بیشتر به گردش درآوریم.
رئیس شورای پول و اعتبار، تسهیلات کالاهای واسطهای را یکی دیگر از حمایتهای بانکها از صنعت برشمرد و عنوان کرد: باهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان شناسایی شده و با شرایطی که اعلام میشود، در اختیار آنها قرار میگیرد.
بر اساس تصمیم گرفته شده در تیم اقتصادی دولت، قرار است بسته اقتصادی دولت در بخش بانکی در نیمه اول آبانماه اعلام و پس از آن برای مدت شش ماه به اجرا درآید.
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