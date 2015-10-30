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۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۳۵

هلاکت ده ها تروریست به دست ارتش سوریه در یکماه گذشته

هلاکت ده ها تروریست به دست ارتش سوریه در یکماه گذشته

منابع سوری از هلاکت ده ها تروریست ظرف یکماه گذشته در مناطق مختلف این کشور در عملیات ارتش سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الخبرپرس، منابع سوری اعلام کردند: ظرف یکماه گذشته بیش از ۵۵ سرکرده گروه های مسلح و تکفیری و تروریستی در سوریه در عملیات ارتش سوریه و رزمندگان حزب الله و نیروی هوایی روسیه کشته شده اند.

اسامی سرکرده ها و گروههایی که به آن تعلق دارند عبارتند از؛

أحمد صالح البيور- لواء صقور الجبل وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه
– أبو الزبير الشامي- جبهة النصرة
– أبو دُجنى الأنصاري- جبهة النصرة
– أبو النصر الجزرقي (با تابعیت سعودی)- جبهة النصرة
– أبو يويس الداغستاني (با تابعیت داغستانی)-وابسته به گروه موسوم به امارت قفقاز در سوریه
– أبو العويتي- لواء سيف الإسلام
– أبو سليمان المصري- جبهة النصرة
– خطيب عبدالرحمن- ثوار الشام
– أبو سليمان الحمصي- كتائب العز
– شوكت أصاتيف- حركة أحرار الشام
– اسماعيل ناصيف- حركة نورالدين الزينكي
– باسل زمّو- وابسته به گروه موسوم ارتش آزاد سوریه
– محمد العريب- حركة نورالدين الزينكي
– أبو نور التورنجي- جيش المجاهدين
– أبو بكر الشيشاني (تابعیت چچنی)-  أحرار الشام
– محمد مروان باسيتي- لواء الشهداء وابسته به داعش
– أبو ليث الحمص- جبهة النصرة
– حسان الحمودي- داعش
– حمدو سليم- فيلق الشام
– أيمن يوسف الحوراني- جبهة النصرة
– محمد جمال مسرقح- شهداء الخاليدية
– لسماعيل حانورة- لواء أحرار سوريا
– وسيم أبو عمر- أجناد الشام
– يوسف عاصب- گروه موسوم به أحرار الشام
– محمد سفّوري- لواء الحرمين
– أبو خليفة البسراوي-  أحرار الشام
– خالد أوسا- وابسته به گروه ارتش آزاد سوریه
– أحمد عبدالكريم المرعاتي- جبهة النصرة
– عمار خضر- گروه موسوم به احرار الشام
– رواد الأقصى- غرفة العمليات في طير معلات
– علاء معتي- فيلق الشام
– ابراهيم رهاوي- گروه موسوم به أحرار الشام
– مصطفى برقيش- وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه
– أبو أسامة الجزراوي (با تابعیت سعودی)- داعش
– أبو مواس- احرار الشام
– أبو رشيد التركماني-  گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه
– محسن عمر التركي- داعش
– مصطفى برقيش- گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه
– جميل الصالح- تجمع العزات وابسته به ارتش آزاد سوریه
– أبو عمر طو- لواء صقور الغاب وابسته به ارتش آزاد سوریه
– أحمد علوان- داعش
– أحمد الشهداء- داعش
– محمد الخطيب- گردان های ثوار الشام
– سعد أحمد عكّاب
– محمد سرحان- جبهة النصرة
– نوري العبيد ابو نور- جيش المجاهدين
– كمال زاروق (با تابعیت تونسی)- داعش
– ابو وليد- اللواء الساحلي الأول وابسته به ارتش آزاد سوریه
– حسان لولا- كتائب ابن تيميّة
– أبو محمد الحربي (با تابعیت سعودی)- جبهة النصرة
– مروان الفرج نائب- شعبة ۶۰ ارتش آزاد سوریه
– أبو علي غزيل- جبهة النصرة
– بشار الزعبي- جيش اليرموك
– صفوان المصري- داعش
– عبدالله تركستاني (تركستان)- جبهة النصرة

 

کد مطلب 2953216

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