هلاکت ده ها تروریست به دست ارتش سوریه در یکماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الخبرپرس، منابع سوری اعلام کردند: ظرف یکماه گذشته بیش از ۵۵ سرکرده گروه های مسلح و تکفیری و تروریستی در سوریه در عملیات ارتش سوریه و رزمندگان حزب الله و نیروی هوایی روسیه کشته شده اند.

اسامی سرکرده ها و گروههایی که به آن تعلق دارند عبارتند از؛

أحمد صالح البيور- لواء صقور الجبل وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه

– أبو الزبير الشامي- جبهة النصرة

– أبو دُجنى الأنصاري- جبهة النصرة

– أبو النصر الجزرقي (با تابعیت سعودی)- جبهة النصرة

– أبو يويس الداغستاني (با تابعیت داغستانی)-وابسته به گروه موسوم به امارت قفقاز در سوریه

– أبو العويتي- لواء سيف الإسلام

– أبو سليمان المصري- جبهة النصرة

– خطيب عبدالرحمن- ثوار الشام

– أبو سليمان الحمصي- كتائب العز

– شوكت أصاتيف- حركة أحرار الشام

– اسماعيل ناصيف- حركة نورالدين الزينكي

– باسل زمّو- وابسته به گروه موسوم ارتش آزاد سوریه

– محمد العريب- حركة نورالدين الزينكي

– أبو نور التورنجي- جيش المجاهدين

– أبو بكر الشيشاني (تابعیت چچنی)- أحرار الشام

– محمد مروان باسيتي- لواء الشهداء وابسته به داعش

– أبو ليث الحمص- جبهة النصرة

– حسان الحمودي- داعش

– حمدو سليم- فيلق الشام

– أيمن يوسف الحوراني- جبهة النصرة

– محمد جمال مسرقح- شهداء الخاليدية

– لسماعيل حانورة- لواء أحرار سوريا

– وسيم أبو عمر- أجناد الشام

– يوسف عاصب- گروه موسوم به أحرار الشام

– محمد سفّوري- لواء الحرمين

– أبو خليفة البسراوي- أحرار الشام

– خالد أوسا- وابسته به گروه ارتش آزاد سوریه

– أحمد عبدالكريم المرعاتي- جبهة النصرة

– عمار خضر- گروه موسوم به احرار الشام

– رواد الأقصى- غرفة العمليات في طير معلات

– علاء معتي- فيلق الشام

– ابراهيم رهاوي- گروه موسوم به أحرار الشام

– مصطفى برقيش- وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه

– أبو أسامة الجزراوي (با تابعیت سعودی)- داعش

– أبو مواس- احرار الشام

– أبو رشيد التركماني- گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه

– محسن عمر التركي- داعش

– مصطفى برقيش- گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه

– جميل الصالح- تجمع العزات وابسته به ارتش آزاد سوریه

– أبو عمر طو- لواء صقور الغاب وابسته به ارتش آزاد سوریه

– أحمد علوان- داعش

– أحمد الشهداء- داعش

– محمد الخطيب- گردان های ثوار الشام

– سعد أحمد عكّاب

– محمد سرحان- جبهة النصرة

– نوري العبيد ابو نور- جيش المجاهدين

– كمال زاروق (با تابعیت تونسی)- داعش

– ابو وليد- اللواء الساحلي الأول وابسته به ارتش آزاد سوریه

– حسان لولا- كتائب ابن تيميّة

– أبو محمد الحربي (با تابعیت سعودی)- جبهة النصرة

– مروان الفرج نائب- شعبة ۶۰ ارتش آزاد سوریه

– أبو علي غزيل- جبهة النصرة

– بشار الزعبي- جيش اليرموك

– صفوان المصري- داعش

– عبدالله تركستاني (تركستان)- جبهة النصرة