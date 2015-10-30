هلاکت ده ها تروریست به دست ارتش سوریه در یکماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الخبرپرس، منابع سوری اعلام کردند: ظرف یکماه گذشته بیش از ۵۵ سرکرده گروه های مسلح و تکفیری و تروریستی در سوریه در عملیات ارتش سوریه و رزمندگان حزب الله و نیروی هوایی روسیه کشته شده اند.
اسامی سرکرده ها و گروههایی که به آن تعلق دارند عبارتند از؛
أحمد صالح البيور- لواء صقور الجبل وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه
– أبو الزبير الشامي- جبهة النصرة
– أبو دُجنى الأنصاري- جبهة النصرة
– أبو النصر الجزرقي (با تابعیت سعودی)- جبهة النصرة
– أبو يويس الداغستاني (با تابعیت داغستانی)-وابسته به گروه موسوم به امارت قفقاز در سوریه
– أبو العويتي- لواء سيف الإسلام
– أبو سليمان المصري- جبهة النصرة
– خطيب عبدالرحمن- ثوار الشام
– أبو سليمان الحمصي- كتائب العز
– شوكت أصاتيف- حركة أحرار الشام
– اسماعيل ناصيف- حركة نورالدين الزينكي
– باسل زمّو- وابسته به گروه موسوم ارتش آزاد سوریه
– محمد العريب- حركة نورالدين الزينكي
– أبو نور التورنجي- جيش المجاهدين
– أبو بكر الشيشاني (تابعیت چچنی)- أحرار الشام
– محمد مروان باسيتي- لواء الشهداء وابسته به داعش
– أبو ليث الحمص- جبهة النصرة
– حسان الحمودي- داعش
– حمدو سليم- فيلق الشام
– أيمن يوسف الحوراني- جبهة النصرة
– محمد جمال مسرقح- شهداء الخاليدية
– لسماعيل حانورة- لواء أحرار سوريا
– وسيم أبو عمر- أجناد الشام
– يوسف عاصب- گروه موسوم به أحرار الشام
– محمد سفّوري- لواء الحرمين
– أبو خليفة البسراوي- أحرار الشام
– خالد أوسا- وابسته به گروه ارتش آزاد سوریه
– أحمد عبدالكريم المرعاتي- جبهة النصرة
– عمار خضر- گروه موسوم به احرار الشام
– رواد الأقصى- غرفة العمليات في طير معلات
– علاء معتي- فيلق الشام
– ابراهيم رهاوي- گروه موسوم به أحرار الشام
– مصطفى برقيش- وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه
– أبو أسامة الجزراوي (با تابعیت سعودی)- داعش
– أبو مواس- احرار الشام
– أبو رشيد التركماني- گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه
– محسن عمر التركي- داعش
– مصطفى برقيش- گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه
– جميل الصالح- تجمع العزات وابسته به ارتش آزاد سوریه
– أبو عمر طو- لواء صقور الغاب وابسته به ارتش آزاد سوریه
– أحمد علوان- داعش
– أحمد الشهداء- داعش
– محمد الخطيب- گردان های ثوار الشام
– سعد أحمد عكّاب
– محمد سرحان- جبهة النصرة
– نوري العبيد ابو نور- جيش المجاهدين
– كمال زاروق (با تابعیت تونسی)- داعش
– ابو وليد- اللواء الساحلي الأول وابسته به ارتش آزاد سوریه
– حسان لولا- كتائب ابن تيميّة
– أبو محمد الحربي (با تابعیت سعودی)- جبهة النصرة
– مروان الفرج نائب- شعبة ۶۰ ارتش آزاد سوریه
– أبو علي غزيل- جبهة النصرة
– بشار الزعبي- جيش اليرموك
– صفوان المصري- داعش
– عبدالله تركستاني (تركستان)- جبهة النصرة
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