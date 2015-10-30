۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۴۳

ادامه رایزنی های روس ها با مخالفان سوری

معاون وزیر خارجه روسیه از ادامه رایزنی های مسکو با نمایندگان گروه های وابسته به مخالفان سوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، میخائل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو روزانه با نمایندگان مخالفان سوری رایزنی می کند که در میان این گروه ها، نمایندگان ارتش آزاد سوریه نیز حضور دارند.

وی افزود: علاوه بر آن رایزنی هایی با طیف های مختلف مخالفان سوری در مسکو و پاریس و استانبول به عمل آمده است.

معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: از جمله گروه های مخالف سوری که مسکو با آنها رایزنی کرده است هیئت هماهنگی ملی و ائتلاف ملی است.

وی افزود: با کسانی که نماینده ارتش آزاد سوریه بودند نیز رایزنی هایی به عمل آمد است که برخی از این رایزنی ها درقاهره و برخی دیگر در مسکو صورت گرفته است.

