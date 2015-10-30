ادامه رایزنی های روس ها با مخالفان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، میخائل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو روزانه با نمایندگان مخالفان سوری رایزنی می کند که در میان این گروه ها، نمایندگان ارتش آزاد سوریه نیز حضور دارند.

وی افزود: علاوه بر آن رایزنی هایی با طیف های مختلف مخالفان سوری در مسکو و پاریس و استانبول به عمل آمده است.

معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: از جمله گروه های مخالف سوری که مسکو با آنها رایزنی کرده است هیئت هماهنگی ملی و ائتلاف ملی است.

وی افزود: با کسانی که نماینده ارتش آزاد سوریه بودند نیز رایزنی هایی به عمل آمد است که برخی از این رایزنی ها درقاهره و برخی دیگر در مسکو صورت گرفته است.