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۹ آبان ۱۳۹۴، ۹:۱۴

معاون فرهنگی وزیر علوم:

برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی ممنوع است

برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی ممنوع است

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی را ممنوع اعلام کرد.

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نابسامان فرهنگی دانشگاه‌های غیرانتفاعی که اخیرا توسط نمایندگان مجلس اعلام شده بود گفت: ما همیشه یک بخشنامه و توصیه نامه‌هایی در این زمینه داریم که ابلاغ و اگر موارد و شکایتی باشد، بررسی می کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت امکاناتی که دانشگاه‌های غیرانتفاعی دارند، مسئولیت برنامه فرهنگی دانشگاه‌های غیرانتفاعی برعهده ما نیست.

معاون فرهنگی وزارن علوم افزود: سیاست گذاری کلان فرهنگی برعهده وزارت علوم است که آن را ابلاغ کرده‌ایم و دانشگاه های غیرانتفاعی بخشی از شهریه‌ای را که می گیرند باید صرف فعالیت فرهنگی کنند.

وی در مورد برگزاری اردوی مختلط دانشجویی گفت: برگزاری اردوی مختلط چه در داخل و چه در خارج از کشور ممنوع است و ما در سیاست وزارت علوم اردوی مختلط داخلی و خارجی نداریم.

به گزارش مهر، اخیرا نمایندگان کمیسیون آموزش از وزیرعلوم دعوت کرده و در خصوص وضعیت نابسامان فرهنگی دانشگاه های غیرانتفاعی و اردو های مختلط دانشجویی خارج کشور سوالاتی را مطرح کردند که وزیرعلوم نیز پاسخ گفت اما نمایندگان قانع نشدند.

کد مطلب 2953225
زهرا سیفی

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