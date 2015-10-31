برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی ممنوع است

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نابسامان فرهنگی دانشگاه‌های غیرانتفاعی که اخیرا توسط نمایندگان مجلس اعلام شده بود گفت: ما همیشه یک بخشنامه و توصیه نامه‌هایی در این زمینه داریم که ابلاغ و اگر موارد و شکایتی باشد، بررسی می کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت امکاناتی که دانشگاه‌های غیرانتفاعی دارند، مسئولیت برنامه فرهنگی دانشگاه‌های غیرانتفاعی برعهده ما نیست.

معاون فرهنگی وزارن علوم افزود: سیاست گذاری کلان فرهنگی برعهده وزارت علوم است که آن را ابلاغ کرده‌ایم و دانشگاه های غیرانتفاعی بخشی از شهریه‌ای را که می گیرند باید صرف فعالیت فرهنگی کنند.

وی در مورد برگزاری اردوی مختلط دانشجویی گفت: برگزاری اردوی مختلط چه در داخل و چه در خارج از کشور ممنوع است و ما در سیاست وزارت علوم اردوی مختلط داخلی و خارجی نداریم.

به گزارش مهر، اخیرا نمایندگان کمیسیون آموزش از وزیرعلوم دعوت کرده و در خصوص وضعیت نابسامان فرهنگی دانشگاه های غیرانتفاعی و اردو های مختلط دانشجویی خارج کشور سوالاتی را مطرح کردند که وزیرعلوم نیز پاسخ گفت اما نمایندگان قانع نشدند.