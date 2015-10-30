لاشه یک کشتی روسی در آب های رودسر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، رضا علیزاده درباره کشف لاشه کشتی روسی در آب های رودسر توضیح داد: در پی گزارشات محلی مبنی بر کشف کشتی در روستای «لَه لِه رود» شهرستان رودسر، تیم کارشناسان باستان شناسی به محل اعزام شده تا از نزدیک این مورد را بررسی کنند.

وی افزود: در بررسی های انجام شده مشخص شد که این تکه از کشتی مربوط به دماغه بوده و مابقی لاشه زیر زمین مدفون است.

علیزاده در خصوص موقعیت مکانی این کشتی توضیح داد: مسیر منتهی به دریا از داخل روستای «لَه لِه رود» عبور می کند که این کشتی در فاصله حدود ۵۰۰ متری جنوب دریا کشف شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی گیلان افزود: ضخامت بدنه کشتی در بررسی های اولیه ۳۰ سانتی متر ارزیابی شده و بخش اعظم آن در زیر جاده به عمق ۱۷۰سانتی متر مدفون است.

علیزاده با بیان اینکه کارشناسان باستان شناسی قدمت این کشتی را متعلق به دوره قاجار می دانند ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به یک متر از این کشتی قابل رویت بوده که بیش از ۹۵ درصد آن زیر خاک مدفون است و نمی توان درباره کاربری آن اظهار نظر کرد.

وی تاکید کرد: با اتمام بررسی های کارشناسی درباره کاربرد و دوره زمانی این غریق، اطلاعات جامع در اختیار عموم قرار گرفته و امکان بازدید برای علاقه مندان فراهم خواهد شد.

روستای «لَه لِه رود» در ۷ کیلومتری شهرستان رودسر واقع شده است.