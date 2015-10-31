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۹ آبان ۱۳۹۴، ۸:۲۴

لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور؛

متین ورامین به دنبال دومین پیروزی است/ نبرد حساس شاگردان ترکاشوند

متین ورامین به دنبال دومین پیروزی است/ نبرد حساس شاگردان ترکاشوند

ورامین-تیم متین صالحین ورامین در هفته سوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی به مصاف شهرداری تبریز می رود که نیاز مبرمی به پیروزی در این مسابقه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران پیگیری می شود که در یکی از دیدارهای جذاب این هفته، تیم های متین ورامین و شهرداری تبریز به مصاف یکدیگر می روند.

دیدار نمایندگان والیبال ورامین و تبریز طی فصول اخیر از جذابیت بالایی برخوردار بوده و  نیاز هر دو تیم برای کسب پیروزی در  مسابقه روز یکشنبه، نوید دیداری جذاب و دیدنی را می دهد.

تیم متین ورامین در دو بازی گذشته خود، مقابل آرمان اردکان با نتیجه سه بر دو شکست خورد و تیم مدعی کاله مازنداران را در ورامین با نتیجه سه بر دو مغلوب کرد، به همین خاطر تا پایان هفته دوم لیگ برتر والیبال با کسب سه امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی قرار دارد.

در نقطه مقابل تیم شهرداری تبریز نیز از دو بازی ابتدایی فصل خود به یک پیروزی سه بر صفر مقابل گوهر کویر زاهدان رسیده اما در خانه مقابل سایپای البرز با نتیجه سه بر دو، شکست را متحمل شده است.

نماینده والیبال تبریز نیز تا پایان هفته دوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با کسب چهار امتیاز در رده چهارم جدول ۱۲ تیمی مسابقات قرار دارد.

بازیکنان متین ورامین در تلاش هستند تا در هفته سوم لیگ برتر، به مانند دیدار هفته دوم مقابل کاله مازندران با پیروزی از زمین خارج شده و به اوضاع خود در جدول رده بندی سر و سامان بهتری بدهند.

کد مطلب 2953228

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