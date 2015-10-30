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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱

سرپرست هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی:

ایجاد پلیس اطفال تکلیف قانونی است

ایجاد پلیس اطفال تکلیف قانونی است

کرمان - سرپرست هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی گفت: در قانون آیین دادرسی جدید دو فصل مجزا برای جرائم اطفال آمده و تکلیف قانونی است که باید پلیس اطفال وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محدث عصر پنجشنبه در نشست خبری در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: حوزه کاری هیئت مرکزی قوه قضائیه در زمینه نظارت و بررسی حفظ حقوق متهم و بزه‌دیده است تا حقوق آنها تضییع نشود.

محدث در ادامه در زمینه دفاع از حقوق اطفال گفت: در قانون آیین دادرسی جدید دو فصل مجزا برای جرائم اطفال آمده و تکلیف قانونی است که باید پلیس اطفال وجود داشته باشد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ابراز داشت: اگر کودک یا طفلی به عنوان متهم، بزه‌دیده یا بزه‌کار داشته باشیم با حساسیت بیشتری زیر چرخ نظارتی ما قرار می‌گیرد و اگر جایی حقوق وی نقض شود، وارد می‌شویم و بر آن نظارت می‌کنیم و در صورتی که حقوق وی نقض شده وارد عمل شده و با آن برخورد می کنیم.

محدث همچنین در رابطه با اینکه آیا دستورالعمل‌های حمایت از حقوق شهروندی دولت موازی‌کاری با اقدامات هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی است یا خیر گفت: این دستورالعمل‌ها هیچ منافاتی با کار ما ندارد و حقوق شهروندی که دولت پیش گرفته بخشی از حقوق شهروندی است و ما نیز بخشی از حقوق شهروندی را دنبال می‌کنیم که درباره نظارت بر حقوق شاکی، متهم و بزه‌دیده است.

وی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن ضایع شدن حق از یک متهم گفت: بیشترین نقض حقوق متهمان مربوط به مراحل اولیه و تحقیقات اولیه است.

کد مطلب 2953231

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