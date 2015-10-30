دلایل توقف قریب الوقوع جنگ در یمن از سوی عربستان/جنگ اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم در مطلبی با اشاره به اینکه عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اخیر در نشست خبری با فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس از قریب الوقوع بودن پایان جنگ در یمن خبر داد، آورده است: توقف گزینه نظامی که عادل الجبیر آن را آخرین گزینه برای کشورش دانست کاملا بر خلاف لهجه تهدیدآمیز خشنی است که این روزها در پیش گرفته است و قرار بود این گزینه زمانی متوقف شود که دو شرط اصلی را محقق کند؛این گزینه به همه اهداف خود یا بیشتر آنها برسد و در این حالت تصرف صنعا و بازگشت رئیس جمهوری فراری یمن و به اصطلاح رئیس جمهوری قانونی به کاخ ریاست جمهوری در پایتخت و تسلیم شدن نیروهای دیگر که این گزینه آنها را هدف قرار داده است.

دوم اینکه این توقف در نتیجه فرایند سیاسی موفقیت آمیز صورت گیرد که به توافق نهایی رسیده ،همه طرف های نزاع را راضی کرده ، دولت وفاق و همزیستی که نماینده همه است اگر چه نماینده همه آنها نباشد و نیز از همه طیف ها و رنگ های سیاسی تشکیل شود و راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هموار کند.

رای الیوم در ادامه می نویسد: عبد ربه منصور هادی هنوز به صنعا بازنگشته است زیرا این شهر در دست حوثی هاست و اقامت آن در عدن پایتخت جایگزین نیز چند روز بیشتر به طول نیانجامید آنهم در میان طرفداران خود و سپس به نیویورک برای نشست مجمع عمومی رفت و از آنجا هم به ریاض رفت و وضعیت درباره خالد بحاح معاون نیز همین طور است و بحاح ترجیح داد که امور را از پایتخت عربستان اداره کند.

اما اگر به مساله دیگر یعنی نظامی منتقل شویم و آن را بررسی کنیم،گزینه ای که به ادعای آقای الجبیر برای گشودن مجال فرایند سیاسی در یمن صورت گرفته است،می بینیم این فرایند هنوز آغاز نشده و زمان و مکان آغاز نیز مشخص نشده است و از سر گیری مذاکرات در هفته های آینده در مسقط همانطور که «اسماعیل ولد الشیخ»فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن گفت، یعنی چشم پوشی هادی و حامی سعودی اش از همه پیش شرط هایشان است که بیش از 12 شرط است.

رای الیوم در ادامه با اشاره به اینکه برخی احتمال داده اند که انصارالله و ارتش یمن قطعنامه 2216 را پذیرفته باشند در واقع همان قعطنامه های خروج آنها را اجباری می کند می نویسد: اینها درست است اما کسانی هستند که در زمان آغاز مذاکرات بر خروج همه نیروهای خارجی از یمن و در صدر آنها ائتلاف عربی و توقف عملیات نظامی علیه یمن به طور کامل و پایان محاصره هوایی، زمینی و دریایی یمن تاکید کنند.

این رسانه در ادامه احتمال می دهد که هاموند در قانع کردن سعودی ها سهم داشته و به آنها گوشزد کرده است که این اقدام نظامی نه تنها نتیجه ای برای سعودی ها به دنبال نداشته بلکه نتیجه عکس هم داشته است و باید متوقف شود.به نظر می رسد که این توصیه تاثیر گذار بوده است.

رای الیوم در پایان می نویسد: دخالت نظامی عربستان در یمن از همان ابتدا غلط بود و نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه مشکلات بزرگی ایجاد کرد و دخالت کنندگان را در ورطه مالی و انسانی و جنگ مرزی طولانی مدت انداخت.توقف این دخالت و کاستن از تلفات عاقلانه و عین حکمت است و باید از آن درس گرفته شود و در سیاست ها بازنگری شود و به یمن و خانواده های قربانیان غرامت داده شد.یمن بازسازی شد و آنچه در جریان بمباران های ویران شد بدون هیچ تعللی ساخته شود.