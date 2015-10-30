موسسه «میزان» تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: حسب تصميمات متخذه و تفاهم‌هاي انجام شده، بانک صادرات ايران رسيدگي و مديريت تمام امور مرتبط با تعاوني اعتبار منحله ميزان را پذيرفت. در حال حاضر بانک صادرات ايران با استفاده از ظرفيت و توان بالاي مديريتي خود با سرعت و دقت در تلاش براي تدارک زمينه‌هاي لازم براي رسيدگي منظم به امورسپرده‌گذاران، مشتريان و کارکنان تعاوني یاد شده است.



بانک مرکزی از تمام سپرده‌گذاران و مشتريان تعاوني خواست با مديران بانک صادرات ايران همراهي کرده، طبق برنامه‌ريزي و روش‌هاي انجام کار مديريت ارشد بانک مذکور اقدامات خود را سامان بخشند.