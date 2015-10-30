موسسه «میزان» تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: حسب تصميمات متخذه و تفاهمهاي انجام شده، بانک صادرات ايران رسيدگي و مديريت تمام امور مرتبط با تعاوني اعتبار منحله ميزان را پذيرفت. در حال حاضر بانک صادرات ايران با استفاده از ظرفيت و توان بالاي مديريتي خود با سرعت و دقت در تلاش براي تدارک زمينههاي لازم براي رسيدگي منظم به امورسپردهگذاران، مشتريان و کارکنان تعاوني یاد شده است.
بانک مرکزی از تمام سپردهگذاران و مشتريان تعاوني خواست با مديران بانک صادرات ايران همراهي کرده، طبق برنامهريزي و روشهاي انجام کار مديريت ارشد بانک مذکور اقدامات خود را سامان بخشند.
بانک مرکزی، وضعیت موسسه میزان را تعیین تکلیف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: حسب تصميمات متخذه و تفاهمهاي انجام شده، بانک صادرات ايران رسيدگي و مديريت تمام امور مرتبط با تعاوني اعتبار منحله ميزان را پذيرفت. در حال حاضر بانک صادرات ايران با استفاده از ظرفيت و توان بالاي مديريتي خود با سرعت و دقت در تلاش براي تدارک زمينههاي لازم براي رسيدگي منظم به امورسپردهگذاران، مشتريان و کارکنان تعاوني یاد شده است.
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