بیژن زنگنه در گفتگو با مهر درباره احتمال دیدار و گفتگوی ایران با کشورهای عربی عضو اوپک درباره ساماندهی وضعیت بازار نفت گفت: ایران هیچ مشکل و محدودیتی برای مذاکره با کشورهای عربی عضو اوپک ندارد.

وزیر نفت با اشاره به اعلام آمادگی ایران برای دیدار و گفتگو با وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک حتی کشور عربستان سعودی، تصریح کرد: فکر می‌کنیم بدون همکاری همدیگر نمی‌توانیم در بازار نفت موفق باشیم.

این عضو اوپک همچنین از احتمال اجرای سناریوی کاهش سقف تولید نفت اوپک در نشست آینده کشورهای عضو این سازمان در وین اظهار بی‌اطلاعی کرد.

زنگنه پیش از این در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوال دیگری درباره احتمال مذاکره نفتی وزرای نفت ایران و عربستان سعودی در حاشیه نشست پیش روی اوپک در وین گفته بود: ایران با هیچ کشوری در اوپک قهر نیست و قطعا با تمامی کشورهای عضو سازمان اوپک دیدار و گفتگو خواهیم کرد.

وزیر نفت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در حاشیه اجلاس آینده اوپک دیدار خواهید کرد؟ بیان کرده بود: با همه کشورها در اوپک مذاکره و گفتگو می کنیم.

به گفته وی، هم اکنون تاکید می کنم که نقاط مشترک متعددی بین ایران و عربستان در اوپک وجود دارد، به عنوان نمونه ایران و عربستان هر دو دوست دارند که سهم اوپک در بازار نفت افزایش یابد و این یک نقطه مشترک بین دو کشور در اوپک است.