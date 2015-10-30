ارتقای کمی و کیفی مراکز درمان اعتیاد قم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در بازدید از مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان واقع در قمرود، با بیان اینکه مراکز ترک اعتیاد در درمان معتادان تأثیر بسزایی دارند، افزود: این مراکز باید از لحاظ کمی و کیفی ارتقاء یابند.

وی، نقش خانواده در بازگشت معتادان به جامعه را مهم ارزیابی کرد و گفت: باید با آموزش خانواده‌ها نسبت به بازگشت پذیری معتادین بهبودیافته برنامه‌ریزی و اقدام مطلوب صورت پذیرد.

نماینده عالی دولت در استان، آموزش جوانان در راستای پیشگیری از گرفتار شدن در دام اعتیاد را مؤثر دانست و تصریح کرد: ایجاد زمینه اشتغال جوانان نیز جهت کاهش آمار اعتیاد امری ضروری است.

استاندار قم همچنین ضمن قدردانی از مربیان این مرکز در بهبود مددجویان خاطرنشان کرد: رسیدگی و حل مشکلات این افراد دارای پاداش اخروی برای این عزیزان می‌باشد.

بازدید استاندار قم از پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم

استاندار قم در سفر یک روزه به استان‌های مرکزی و لرستان، با بازدید از سد ۱۵ خرداد، تصفیه‌خانه، سرشاخه‌های دز و سد کوچری از مسیر انتقال آب به قم بازدید کرد.

سید مهدی صادقی در پایان بازدید از این مسیر در محل کارگاه احداث سد کوچری از پیگیری‌های پرداخت مطالبات پیمانکار پروژه خبر داد و اهتمام دولت در تسریع در اتمام این پروژه را خواستار شد.

وی اتمام این پروژه را از اولویت‌های مجموعه وزارت نیرو دانست و افزود: تأمین اعتبار از محل‌های مختلف منابع مالی در این پروژه هم نشان از این موضوع است.

استاندار قم اتمام پروژه آب‌رسانی توسط نیروهای بومی و پتانسیل‌های فنی کشور را نشان از حرکت جهادی و همت والای مجریان این پروژه دانست.

صادقی با یادآوری اهمیت این پروژه، اجرای این پروژه و انتقال آب را یک پروژه ملی دانست و قول مساعدت وزارت نیرو در تأمین اعتبار باقیمانده پروژه خبر داد.