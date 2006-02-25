به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، سردار مصطفي محمد نجار كه در حاشيه افتتاح نخستين نمايشگاه دستاوردهاي وزارت دفاع در حوادث غيرمترقبه با خبرنگاران سخن مي گفت با ذكر علل برگزاري اين نمايشگاه اظهار داشت : با توجه به موقعيت خاص ايران و وقوع حوادث متعدد در كشورمان همانند سيل و زلزله ، استفاده از توانمنديها و آشنايي با تجهيزات و توانمنديهاي موجود در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود.

وزير دفاع توليد خودروها و تجهيزات مختلف و با رعايت استانداردهاي بالا را از جمله دستاوردهاي وزارت دفاع در اين زمينه عنوان كرد و گفت : استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي يا GIS يكي ديگر از امكاناتي است كه استفاده از آن در سراسر كشور امكانپذير شده است و بر اساس آن علاوه بر در اختيار داشتن اطلاعات مورد نياز تمامي كشور، مي توانيم شبكه اي ارتباطي در سراسر كشور در اختيار داشته باشيم.

نجار با بيان برخي از توانمنديهاي وزارت دفاع در حوادث غيرمترقبه اظهار داشت : علاوه بر طراحي و بهره برداري از خودروهاي مختلف و يا ايجاد و تغيير كارآيي برخي از دستگاهها ، هم اكنون تجهيزات مختلفي نيز توسط كارخانجات و سازمانهاي مختلف اين وزارتخانه توليد شده كه به عنوان مثال مي توان به تجهيزات مخابراتي شركت صاايران براي استفاده در شرايط بحران و حوادث اشاره كرد.

وي برگزاري كلاسهاي آموزشي و تهيه دستورالعملهاي مورد نياز را از ديگر فعاليتهاي وزارت دفاع برشمرد و اضافه كرد:هدف ما اين است كه به عنوان يك مجموعه، كمك دهنده به دستگاههاي مسئول در اين زمينه باشيم .

وزيردفاع تاكيد كرد : البته هيچگاه از بحث نرم افزاري و موضوعات مديريت بحران نيز غافل نبوده ايم و سيستم اطلاعات جغرافيايي نيز در همين راستا مورد استفاده قرار مي گيرد.

سردار نجار نوع عملكرد وزارت دفاع در حوادث غيرمترقبه را مناسب توصيف كرد و گفت :در دولت نيز توجه كافي موضوع كاهش اثرات حوادث غيرمترقبه و مديريت اين موضوع شده است.

وي مقوله سرعت و كيفيت را از جمله مهمترين فاكتورهاي مقابله با حوادث غيرمترقبه عنوان كرد و گفت : تلاش مي كنيم با توجه به تجربياتي كه در دوران دفاع مقدس و حوادث گذشته به دست آورده ايم در حداقل زمان ممكن، بيشترين كارآيي را داشته باشيم.

نجار در پاسخ به سوالي در زمينه بودجه وزارت دفاع در سال آينده ، رضايت خود را از ميزان اعتبار اختصاص يافته اعلام كرد و گفت : البته بايد منتظر نظر كميسيون تلفيق بودجه بود و سپس اظهارنظر قطعي كرد اما با توجه به نوع عملكرد گذشته اين وزارتخانه، پيش بيني مي شود كه اين روند ادامه داشته و همچنان شاهد شكوفايي كشور در عرصه هاي دفاعي باشيم.

خبرنگار ديگري از تهديدات برخي كشورها و ترسيم نقشه هاي فرضي از حمله به ايران در برخي رسانه هاي غربي پرسيد كه سردار نجار گفت : در اثبات ناتواني آنها همين بس كه دائما فقط حرف مي زنند و توان عملي كردن اين سخنان را ندارند پس رو به جنگ رواني مي آورند.

وزير دفاع هدف از اين جنگ رواني را ارعاب مردم و مسئولان دانست و گفت: بهترين پاسخ براي اين جنگ رواني، راهپيمايي روز 22 بهمن بود و مردم نشان دادند كه دوره اين تهديدات و تاثير اينگونه جنگ ها گذشته است.

نجار در پايان تاكيد كرد : نيروهاي مسلح ايران در اوج قدرت است و سياست بازدارندگي خود را با استفاده از توان بومي خويش به كار مي گيرد .ما از همه حقوق خويش با تمام توان دفاع خواهيم كرد.