تریبون آزاد فرهنگ و هنر در چالوس برگزار می شود

احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوشنبه ۱۱ آبان در سالن شهید آوینی آموزش‌وپرورش شهرستان چالوس میزبان تمامی اهالی فرهنگ و هنر اعم از مدیران مؤسسات، چاپخانه‌ها، مراکز فرهنگی و هنری که از این مجموعه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند از شهرهای چالوس، نوشهر و کلاردشت خواهیم بود.

جاودانی گفت: این نشست راست ساعت ۱۰ صبح در مکان ذکرشده برگزار خواهد شد که بنده به همراه معاونین مربوطه به پرسش‌های عنوان‌شده پاسخ‌خواهیم داد.

وی بیان داشت: سیاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بر این است که در شهرهای مختلف استان، با برگزاری میز خطابه‌های آزاد، به سؤالات و دغدغه‌های اهالی فرهنگ و هنر مستقیماً پاسخ دهد.