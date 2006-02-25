ديدار دانش جعفري با رئيس آژانس اتمي روسيه ساعت 15 و 10 دقيقه امروز

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سرگئي كرينكو رئيس آژانس اتمي روسيه و رئيس كميسيون اقتصادي رويسه با ايران براي ديدار با داوود دانش جعفري در ساعت 15 بعد از ظهر امروز به باب همايون محل استقرار اين وزارتخانه مي رود.

در اين ديدار علاوه بر برخي مسايل هسته اي، حجم تجاري روابط اقتصادي ايران و روسيه بحث و بررسي مي شود و طرفين بر گسترش روابط اقتصادي تاكيد خواهند كرد.

سرگئي كرينكو براي اولين بار است كه با دو سمت يعني رئيس آژانس اتمي روسيه و رئيس كميسيون اقتصادي روسيه با ايران به كشورمان سفر كرده است.

گفته مي شود ،حجم مبادلات رسمي و غير رسمي ايران با روسيه به 8/3 ميليارد دلار درسال مي رسد. متوسط حجم مبادلات رسمي ايران و روسيه 2/1 ميليارد دلاردرسال است. يك بخشي از اين همكاري تجاري بوده كه عمده آن واردات دوميليون تن فولاد به علت قيمت مناسب و به صرفه بودن هزينه حمل و نقل آن در سال است.

چوب و كاغذ از جمله اقلام صادراتي روسيه به ايران است و كشورمان بيشتر اقلام خوراكي به روسيه صادر مي كند.

در همين حال، حجم مبادلات غيررسمي دو كشور در حدود 6/1 ميليارد دلاردر سال است. برخي اقلام توليدي روسيه توسط تجار روس و غيرروس از طريق اروپا وارد ايران و مقداري هم كالاهاي ايراني از طريق قفقاز(ارمنستان يا جمهوري آذربايجان) و يا آسياي ميانه وارد روسيه مي شود.

