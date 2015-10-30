به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر هشتمین شهید مدافع حرم آذربایجان شرقی شهید وحید نومی گلزار امروز بعد از اقامه نماز جمعه در تبریز تشییع می شود و در گلزار شهدای وادی رحمت به خاک سپرده می شود.

پیکر مطهر این شهید مدافع حرم شامگاه پنج شنبه از طریق فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز و با استقبال مردم ولایت مدار و شهید پرور و مسئولان استان وارد این شهر شد.

شهید نومی از بسیجیان داوطلب تبریز بود که چند ماه پیش جهت دفاع از عتبات مقدسه سوریه وارد سامرا شده بود و در ادامه عملیات نظامی مدافعان حرم برای بیرون راندن تروریست ‌های داعش از استان صلاح‌الدین، ظهر روز عاشورای امسال در منطقه الحراریات شهر بیجی به شهادت رسید.

لازم به توضیح است که مراسم شام غریبان این شهید والا مقام نیز روز جمعه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مسجد طوبی برگزار می شود.