حفظ قیام کربلا ناشی از بصیرت حضرت زینب (س) بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی امیری پنجشنبه شب در مراسم یادواره ۲۴ شهید مسجد ابوالفضل شهرستان آمل، بیان داشت: اگر بصیرت، موقعیتشناسی و اقدامهای بهموقع نداشته باشیم و توطئههای دشمنان خود را نشناسیم همانند واقعه کربلا، دشمنان اسارت را بر ما تحمیل خواهند کرد.
وی تصریح کرد: امروزه همه آحاد مردم و مسئولان در هر مسئولیتی که برای حفظ انقلاب و تداوم آرمانهای امام راحل و شهدا تلاش میکنند وظیفهدارند با صبر و همراه با بصیرت بر سر مواضع و اهداف کشور ایستادگی کنند.
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا، شناخت و تشخیص خودی از غیرخودی، اقدامهای بهموقع و همراهی و استقامت بر سر مواضع دین اسلام و انقلاب اسلامی را از عوامل مهم رسیدن به بصیرت واقعی در افراد دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بهدفعات مکرر توصیه و چراغ هدایت جامعه را در شرایط غبارآلود فتنههای داخلی و بیگانه در بصیرت دانستند.
سردار امیری بابیان اینکه امروز همه باید در جریان انقلاب، حفظ و گسترش آن صبر و استقامت داشته باشند، اذعان داشت: این صبرها و استقامتها سبب میشود تا دشمن جرات نداشته باشد توطئهای علیه کشورمان در برنامهاش داشته باشد.
این مقام مسئول به عوامل عاقبتبهخیری اشاره و عنوان کرد: تقوای الهی، صبر، تمسک به اهلبیت و ولایتفقیه و شهادت درراه خدا موجب عاقبتبهخیری میشود
سردار امیری بابیان اینکه برگزاری یادوارههای شهدا ثاثیرگزاری بسیار در نوجوانان و جوانان دارد، بیان داشت: نوجوانان و جوانانی که انقلاب و جنگ را درک نکردند، حتی تعدادی کمی از آنها با واژههای شهادتطلبی و ایستادگی در برابر ظالمان آشنا شوند، برگزاری یادواره شهدا تأثیرگذاری خود را داشته است.
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