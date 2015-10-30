واکنش سازمان ملل و پزشکان بدون مرز به لجاجت سعودی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، استفان دوگریک سخنگوی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با اشاره به ابراز تاسف نماینده سعودی ها در سازمان ملل از اینکه بان کی مون مسئولیت حمله به بیمارستانی حیدان در صعده متوجه ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها کرده است، اعلام کرد: موضع گیری عبدالله المعلمی نماینده دائم عربستان در سازمان ملل مردود است.

وی افزود: ما چیزی که بخواهیم بیانیه دبیر کل سازمان ملل درباره مسئولیت نیروهای ائتلاف(ضد یمن) در هدف قرار دادن بیمارستان در یمن را تغییر دهیم نداریم.

سخنگوی بان کی مون تاکید کرد: همه چیز کاملا روشن است و ما به دنبال تغییر بیانیه صادره شده نیستیم.

شایان ذکر است که جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها بیمارستان پزشکان بدون مرز را در صعده هدف قرار دادند موضوعی که واکنش و محکومیت بان کی مون را به دنبال داشت.

این درحالی است که سازمان پزشکان بدون مرز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: انکار ائتلاف(تحت سرکردگی سعودی ها) درباره هدف قرار دادن بیمارستان حیدان با واقعیت درتضاد است.

در این بیانیه آمده است: ائتلاف بهتر برداشت روشنی داشته باشد.با وجود انکار این ائتلاف اما شکی نیست که ائتلاف این بیمارستان را در شهر حیدان هدف قرار داده است.