پیام آیت الله جوادی آملی در محكومیت تایید حکم اعدام شیخ نمر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی با صدور پیامی، تایید حكم اعدام شیخ نمر، روحانی انقلابی عربستانی را محکوم کرد.

وی در پیام خود اجرای حکم اعدام این روحانی مبارز را زمینه ساز سقوط آل سعود برشمرد.

متن کامل پیام وی به شرح زیر است؛

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

جریان مبارزه‌های این مجاهد نستوه، این عالم بزرگوار، جناب شیخ نمر(حفظه الله) مورد عنایت ولی عصر(ارواحنا فداه) خواهد بود. مسئولان كم‌خِرَد عربستان سعودی باید بدانند که كتاب الهی ضامن اجرا دارد و ضامن اجرا هم خدای سبحان است. صَدر و ساقه عالَم هم سپاه و ستاد الهی‌ هستند كه (لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) [۱] و تهدید خدای سبحان هم چنین است: (مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً).[۲]

عربستان بداند اگر خدای ناكرده خونی از این عالِم برجسته بریزد، ولی او سلطنتی دارد كه آل‌سعود را ساقط كند. سلطنت ولی به این نیست كه فرزندان او قیام كنند! فرزندان او ذی‌حقّ هستند، ولی ملت بپا خاسته اسلامی حامی فرزندان اوست! علمای حوزه‌های بلاد حامی فرزندان او هستند! نظام مقدس اسلامی حامی فرزندان اوست! این مجموعه عظیم به نام سپاه و ستاد الهی ایستاده است تا وارثان خون این بزرگوار، دیه او را كه سقوط سلطنت سعودی است بگیرند، فرمود: (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً). لحن قرآن لحن دیه نیست، لحن قرآن لحن قصاص نیست، لحن قرآن لحن سلطنت است! جامعه اسلامی سلطنت الهی پیدا می‌كند كه آل‌سعود را ساقط كند.

امیدواریم این نصایح قرآنی در سردمداران سعودی اثر كند و آنها را به حداقل عقل برساند تا دست از این جنایت نابخشودنی بردارند، به امید آن روز!

«وَ السَّلاَمُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَی وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُه»

جوادی آملی ۱۳۹۴/۸/۶

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[۱]. سوره فتح، آیات ۴ و ۷.

[۲]. سوره اسراء، آیه ۳۳.