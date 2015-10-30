یک گرم زهرمار = ۶۸۰ بشکه نفت!

روزنامه ایران نوشت: خبرهایی نظیر کشف صدها سنجاب زاگرسی که به دلیل کمبود اکسیژن یا گرما در خودروی قاچاقچیان تلف شده‌اند یا عقاب‌های ایرانی که به طور غیر مجاز راهی مناطق شیخ‌نشین حاشیه خلیج فارس می‌شوند، خبرهایی نگران‌کننده از وضعیت جانوران است که باعث شده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های یک تجارت کمترشناخته‌شده مطلع نباشیم.

واقعیت این است که موضوع تجارت حیوانات در دنیای امروز به عنوان یک صنعت پرسود معرفی می‌شود و بسیاری از دولت‌ها با استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های جانوران علاوه بر اشتغال‌زایی و ایجاد بازارهای پویا، ثروت هنگفتی را وارد کشورهای خود می‌کنند.

تجارت اسب‌های مسابقه‌ای و نمایشی، سگ‌های زنده‌یاب و امدادی، سگ‌های پلیس و موادیاب و همچنین تجارت داغ پوست کروکودیل و خرگوش برای پوشاک از جمله مواردی است که باعث شده این گردش مالی به عنوان یک صنعت پویا و پرسود در دنیا شناخته شود. به طور نمونه، کشور آلمان به لطف این صنعت توانسته بیش از ۳۰۰ هزار شغل تولید کند که یک‌سوم آن متعلق به تربیت سگ‌های گارد، امدادی، راهنما و سگ‌های هشداردهنده بیماران مختلف است.

البته ایران نیز مدت‌هاست از صنعت جانوری تا حدودی بهره‌مند بوده است ولی به دلیل ناشناخته بودن، هنوز آن‌طور که باید و شاید از ظرفیت‌های حیوانات کشورمان استفاده نشده است. به طور نمونه، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با پرورش گونه‌های مختلف مار و عقرب و تهیه داروهای ضد سرطان و تولید پادزهر و صادرات این محصولات، درآمد قابل توجهی را عاید کشور می‌کند.

همچنین در این مؤسسه، سالانه هفت تا ده هزار آمپول برای صادرات تهیه می‌شود که هر آمپول محتوی ۱۰ سی‌سی پادزهر با قیمت ۵۲ دلار است و به عبارتی هر ۱۰ سی‌سی پادزهر مار ساخت متخصصان ایرانی حدود ۷۰ لیتر نفت، ارز‌آوری دارد. این در حالی است که با یک محاسبه ساده می‌توان به این نتیجه رسید که هر گرم زهر خشک مار معادل ۶۸۰ بشکه نفت صادراتی می‌تواند برای کشورمان ارزآوری داشته باشد؛ موضوعی مهم که نمی‌توان از آن به سادگی گذشت.