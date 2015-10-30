سپاهان با نتایج اخیر چیزی از دست نداده است

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان بعد از شکست مقابل استقلال تهران و وضعیت این تیم بعد از شعارهای اخیر هواداران علیه کادر فنی این تیم اظهار داشت: ما کاری به شعارهای این تعداد هوادار خاص نداریم و در حال حاضر تیم خود را آماده می‌کنیم.

وی با اشاره به شرایط بازی تیمش مقابل استقلال اهواز افزود: با توجه به نتایج اخیر، بازی حساسی در پیش است و با توجه به شرایط روحی بازیکنان، تلاش می‌کنیم که در این مسابقه در ابتدا شرایط روحی آنها را به وضعیت مناسب بازگردانده و آنها را آماده کنیم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان بیان داشت: استقلال اهواز نیز تیم بسیار خوب و قابل احترامی به شمار می‌رود و بدون شک ما کار سختی مقابل آن پیش‌رو داریم اما تلاش ما بر آن است که مقابل این تیم، بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.

وی با اشاره به انتقادات اخیر علیه کادر فنی تیم اصفهانی گفت: کسانی که فوتبالی هستند، به خوبی می‌دانند که با این شکست سپاهان مقابل استقلال، هیچ اتفاقی برای تیم رخ نداده و در فوتبال این مسائل کاملاً طبیعی است.

خوروش درباره شرایط این بازی ادامه داد: ممکن است که پیروزی‌های یک تیم در ابتدای فصل صورت گیرد یا در میانه‌های فصل و این مسئله‌ای طبیعی است. ما پارسال در ابتدای فصل پیروزی داشتیم، در میانه‌های فصل چندین باخت آوردیم اما در نهایت پیروز شده و به قهرمانی مسابقات نیز دست پیدا کردیم.

وی با بیان اینکه فرصت برای جبران نتایج وجود دارد، اظهار داشت: نگران شرایط تیم نیستیم زیرا در حال حاضر اتفاقی نیفتاده و ۲۰ بازی برای تیم ما باقی مانده که با درخشش در آنها، می‌توانیم دوباره صدرنشین شویم.

سرپرست سپاهان با اشاره به آینده این تیم اصفهانی در نیم‌فصل دوم لیگ برتر گفت: در نیم‌فصل دوم می‌توانیم با حضور بازیکنان جدید، شرایط تیم را بهبود ببخشیم. باید بگویم که با اضافه شدن دو بازیکن خارجی به ترکیب و حضور آنها در تیم، سپاهان در نیم‌فصل دوم متحول می‌شود.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال اهواز در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۶:۵۰ روز شنبه برگزار می‌شود.