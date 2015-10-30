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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳

فابین آرموا:

ایران بازیکنان بزرگی دارد/ شاید در فینال به پیکان رسیدیم

ایران بازیکنان بزرگی دارد/ شاید در فینال به پیکان رسیدیم

سرمربی تیم والیبال یوپی سی ان آرژانتنی با تحسین نمایش پیکانی‌ها در ست‌های اول و سوم گفت: آنان فوق العاده بودند، می‌دانستم ایران بازیکنان بزرگی دارد و از نحوه و جسارت بازی آنان لذت بردم.

به گزارش خبرگزاری مهر، فابین آرموا پس از ناکامی شاگردانش برابر پیکان در پاسخ به این سئوال که دوست داشتید در مرحله نیمه نهایی با کدام یک از دو تیم سادکروزیو یا زنیت کازان روبرو شوید؟ گفت: معلوم است هم ما و هم پیکانی‌ها دوست داشتیم با نماینده برزیل روبرو شویم. ضمن آنکه این تیم را خوب می‌شناختیم و هم اینکه خاطره خوبی از بازی رده بندی مقابل این داشتیم.

وی تصریح کرد: به پیکان و بازیکنان این تیم به پاس بازی تحسین بر انگیز تبریک می‌گویم و اصلا انتظار باخت با این نتیجه را نداشتیم.

فابین آرموا در پاسخ به این سوال که با توجه به شناختش از سادکروزیو برای پیکان شانس پیروزی در مرحله نیمه نهایی قایل است یا نه؟ گفت: پیکان تیم قدرتمندی است ولی ساد کروزیو طرفداران زیادی در منطقه بتیم دارد و کارش برای بردن خیلی سخت است ولی بدون شانس هم نیست.

سرمربی تیم یو پی سی ان در خصوص اینکه تا چه اندازه دوست دارد دوباره تیمش در بازی رده‌بندی برابر پیکان قرار گیرد، گفت : چرا در بازی رده بندی!؟ خدا را چه دیدید شاید در فینال به هم بخوریم.

وی درباره رضایتش از بازیکنان پر تعداد خارجی خود گفت: بسیاری از آنان درگیر بازی‌های ملی بودند و به همین خاطر تنها سه جلسه با ما قبل از آمدن به برزیل تمرین کردند.

تیم والیبال پیکان تهران با شکست ۳ بر صفر نماینده آرژانتین در دومین مسابقه خود در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله نیمه نهایی شد تا با نماینده کشور میزبان روبرو شود.

کد مطلب 2953341

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