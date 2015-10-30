آماده گسترش روابط در زمینه های مختلف مدیریت شهری با نجف هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقرقالیباف در دیدار با آقای « جواد حسین الیاسری» استاندار شهر نجف با تاکید بر اینکه مدیریت شهری تهران امیدوار است همکاری های گسترده تری را با تمامی شهرهای عراق بویژه شهر نجف داشته باشد، گفت: از اینکه تاکنون فرصتی فراهم نشده بود تا همکاری های خود را با شهر نجف گسترش بدهیم، خوشحال نیستیم.

وی با بیان اینکه در سفرهایی که به شهر نجف داشته ام بارها بر این نکته که هیچگونه محدودیتی برای همکاری با این شهر نداشته و نخواهیم داشت، افزود: ما حاضر به گسترش روابط در زمینه های مختلف مدیریت شهری بوده و هستیم اما باید تاکید کنم که این فرصت تاکنون فراهم نشده است.

قالیباف با اشاره به اینکه انشالله در این دوره تصمیمات خوبی برای گسترش روابط گرفته شود، اذعان داشت: ما انگیزه دینی ، انقلابی و بخصوص انگیزه خدمت رسانی به زوار را داشته و داریم و معتقدیم کارها در این راستا باید با سرعت به پیش رود.

وی در پایان گفت: احتمال دارد درایام اربعین سفری را به شهر نجف برای گسترش همکاری ها داشته باشم.

استاندار نجف نیز در این دیدار با بیان اینکه ما از کشور عراق و شهر نجف ؛ شهر انبیاء و حوزه های علمیه به پایتخت ایران اسلامی آمده ایم و سلام گرم شهروندان عراقی را به شما ابلاغ می کنیم، گفت: تشکر می کنیم از استقبال گرم شما؛ این هیاتی که امروز به تهران آمده خواستار برقراری روابط گسترده با شهرداری تهران است.

جواد حسین الیاسری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره توجه ویژه ای به کشور عراق دارد و این تصادفی نیست،افزود: ما دو کشور شیعه هستیم و روابط گسترده ای در تمامی زمینه ها میان دولت ها وجود دارد اما متاسفانه از این روابط تاکنون استفاده مناسبی برای پیشرفت شهر نجف در زمینه های مختلف نشده است.

وی تصریح کرد: همواره کمک جمهوری اسلامی ایران به ملت عراق وجود داشته و باید تاکید کنم جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که دولت عراق را به رسمیت شناخت.

الیاسری خاطرنشان کرد: جناب آقای قالبباف خوب است بدانید که کشور عراق،کشور ثروتمندی است اما متاسفانه اتفاقات چند سال اخیر و به خصوص جنگ و گسترش تروریسم و همچنین کاهش قیمت نفت باعث بسیاری از کمبودها و خلاء ها در خدمت رسانی به شهروندان شده است .

استاندار نجف با تاکید بر اینکه ما امیدواریم بتوانیم از تجربیات شهرداری تهران و شخص شما بیش از پیش استفاده کنیم،عنوان کرد: در حال حاضر شهرداری تهران یک شهرداری شناخته شده در میان شهرهای مختلف است.

وی در پایان تاکید کرد: این شناخت نه فقط در منطقه خاورمیانه بلکه در کل جهان وجود دارد و شهردار شهر تهران توانسته پیشرفت های این شهر را به دنیا نشان دهد. باید تاکید کنم که ما خواستار امضای یک تفاهم نامه و گسترش روابط با تهران هستیم.