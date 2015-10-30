خدمات رسانی تمامی دستگاه ها به زوار اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد باقر قالیباف در حاشیه دیدار با آقای " جواد حسین الیاسری" استاندار شهر نجف و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امیدواریم شاهد گسترش روابط میان دو شهر تهران و نجف باشیم، گفت: استانداری شهر نجف یکی از خیابان های اصلی این شهر را به نام حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) نامگذاری کرده است. با مصوبه ای که در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید، قرار است شهرداری اقدامات زیربنایی و کارهای زیباسازی این خیابان را انجام دهد.

شهردار تهران با اشاره به اینکه امیدواریم خیابان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در شهر نجف یک خیابان نمونه از هر لحاظ بشود، افزود: همکاری های دیگر نیز در زمینه های مختلف در حوزه شهری قرار است میان دو شهر گسترش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه همکاری ها میان دوشهر در زمان اربعین بیش از پیش گسترش خواهد یافت، تصریح کرد: در سال گذشته حضور زوار در دو شهر نجف و کربلا بسیار چشمگیر بود که این حضور به خاطر علاقمندی مردم به اماکن مقدسه بسیار طبیعی است.

شهردار پایتخت خاطرنشان کرد: خوشبختانه هماهنگی های بسیار خوبی را در داخل کشور میان مجموعه مدیریت شهری تهران، وزارت کشور، راه و شهرسازی و سایر دستگاه های برقرار شده است.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه ها از تمام ظرفیت های خود برای خدمات رسانی به زوار استفاده خواهند کرد، عنوان کرد: سال گذشته فرصت بسیار کمی برای هماهنگی داشتیم اما امسال توانستیم زیرساخت ها را تا حدود بسیار زیادی فراهم کنیم. انشالله امسال همه دستگاه ها بتوانند سرویس مناسبی را به زوار ارائه دهند.

قالیباف گفت:خوشبختانه تمامی تدابیر برای رسیدن زوار از شهرهای مختلف به مرز کشورمان با عراق اندیشیده شده است. همچنین هماهنگی هایی نیز با مسئولان عراقی برای خدمات رسانی به زوار در آنسوی مرز هم انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه باید تاکید کنم که مردم عزیزمان نیز باید مواردی که ملزم به رعایت آن هستند؛ همانند چگونگی تعیین مسیر و به خصوص گرفتن ویزا و غیره را رعایت کنند، افزود:حجم زوار بسیار بالاست و ما تمام سعی خود را می کنیم که سرویس دهی مناسبی را نسبت به سال گذشته ارائه دهیم.

شهردار پایتخت با تاکید بر اینکه همکاری زوار با مسولان باید گسترده و بیش از سال قبل باشد، تصریح کرد: خدمات رسانی به مردم از نقطه ای که سفر خود را آغاز می کنند؛ آغاز و تا لب مرز ادامه خواهد داشت. امیدوارم امسال شاهد مشکلات کم تری برای عبور مردم عزیزمان از مرز به سمت عراق باشیم.

قالیباف در پایان با اشاره بر اینکه خدمات رسانی در لب مرز قطعا مناسب خواهد بود، گفت: شهرداری تهران نیروهای خود را در نقاط مرزی شلمچه، چزابه و مهران مستقر کرده است و با کمک بقیه دستگاه ها سرویس مناسبی را به زوار خواهد داد. همچنین شهرداری تهران خدماتی را در داخل شهر عراق خواهد داشت که بیشتر خدمات به نظافت و رفت و روب شهر اختصاص دارد.