تعطیلی شرکت های دارویی کذب است/ میزان واردات دارو

دکتر رسول دیناروند با بیان اینکه واردات دارو در سال ۹۳ و ۹۴ نسبت به سال ۹۱ کمتر بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه در این دو سال بحران دارویی نداشتیم و وضعیت تولید مطلوب است و شرکت های تولید دارو در بحران نیستند و هیچ شرکتی از این نظر آسیبی ندید.

وی گفت: ادعاهای مطرح شده مبنی بر تعطیلی شرکت های دارویی به هیچ وجه درست نیست.

دیناروند تصریح کرد: در سال های ۹۳ و ۹۴ صادرات دارو نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده که نشان دهنده باور وزارت بهداشت و زیر مجموعه های آن به اقتصاد مقاومتی است بنابراین شرکت های تولیدی داخلی به هیچ وجه تضعیف نشده و دچار بحران نیستند.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین در خصوص اقدامات وزارت بهداشت برای بیماران «ای بی»، گفت: متاسفانه شاهد بودیم که در گذشته هیچ اقدامی برای این بیماران صورت نگرفته بود اما در حال حاضر وزارت بهداشت در حال بررسی و برنامه ریزی برای حل مشکلات آنها است.

دیناروند یادآور شد: چند روز اخیر در جلسه ای که با مسئولان دیگر نهادها داشتیم، اقدامات و نحوه ارائه خدمات وزارت بهداشت به این بیماران بررسی شد و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم خبرهای خوشی را به این بیماران دهیم.