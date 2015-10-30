دوومیدانی گلستان پتانسیل بی نظیری دارد

سیدوحیدرضا میرا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر کسب سه طلا و یک برنز توسط گلستان، اظهار کرد: نتایج درخشان دوومیدانی کاران گلستانی در رقابت های مختلف نشان دهنده ظرفیت های خوب این رشته در گلستان است.
وی در خصوص مقامهای کسبشده دربرترینهای رده سنی نوجوانان افزود: امینه کشیری از شهرستان کردکوی در ماده پرتاب چکش با پرتابی به معادل ۴۸متر و ۸۰ سانتیمتر توانست رکورد این ماده را که قبلاً متعلق به خودش بود را ارتقا دهد.
میرا ادامه داد: پیش از این مسابقات هم رکورد این ماده به میزان ۴۸متر و ۲۵ سانتیمتر که در رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا کسبشده متعلق به این ورزشکار بود.
وی که در مصاحبه قبلی خود با خبرنگار مهر از رکوردشکنی این ورزشکار یادکرده بود، خاطرنشان کرد: فعالیت در ردههای پایه از دو سال قبل در دوومیدانی گلستان موردتوجه است.
وی خاطرنشان کرد: بهزودی در بخش بانوان رکوردهای زیادی را جابهجا خواهیم کرد و ورزشکاری مانند امینه کشیری در پرتاب چکش، میتواند سالها رکورددار باشد.
رئیس هیات دوومیدانی گلستان تصریح کرد: فاطمه جعفری از شهرستان گنبدکاووس در پرتاب نیزه مقام اول را کسب کرده است.
وی همچنین از تهمینه کشیری بهعنوان دیگر طلایی استان گلستان نام برد و افزود: این ورزشکار کردکوی هم در پرتاب دیسک توانست در سکوی نخست قرار بگیرد و میتواند خودش را بهعنوان یکی از مدعیان این ماده مطرح کند.
میرا بابیان حضور مائده مجیدی از شهرستان گنبدکاووس در ماده پرش ارتفاع رده سنی نونهالان گفت: مجیدی اگر مرتکب خطا در مسابقه نمی شد و رکورد های تمرینی خود را تکرار کرده حتما می توانست مقام نخست این ماده را به خود اختصاص دهد.
وی در خصوص دیگر نماینده گلستان در رده سنی نونهالان افزود: نفیسه بحرپیمایی از شهرستان گمیشان یکی دیگر از ورزشکاران گلستانی بود که توانست در پرتاب وزنه توانست مقام سوم را کسب کند.
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