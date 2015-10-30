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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸

رئیس هیات دوومیدانی گلستان:

دوومیدانی گلستان پتانسیل بی نظیری دارد

دوومیدانی گلستان پتانسیل بی نظیری دارد

گرگان-رئیس هیات دوومیدانی گلستان بااشاره به کسب چندین مدال تیم گلستان در رقابت‌های برترین‌های نونهالان ونوجوانان دختر کشور، ازدوومیدانی گلستان به‌عنوان«ورزشی با پتانسیل بی نظیر ونیازمند توجه» نام برد.

سیدوحیدرضا میرا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر کسب سه طلا و یک برنز توسط گلستان، اظهار کرد: نتایج درخشان دوومیدانی کاران گلستانی در رقابت های مختلف نشان دهنده ظرفیت های خوب این رشته در گلستان است.

وی در خصوص مقام‌های کسب‌شده دربرترین‌های رده سنی نوجوانان افزود: امینه کشیری از شهرستان کردکوی در ماده پرتاب چکش با پرتابی به معادل ۴۸متر و ۸۰ سانتی‌متر توانست رکورد این ماده را که قبلاً متعلق به خودش بود را ارتقا دهد.

میرا ادامه داد: پیش‌ از این مسابقات هم رکورد این ماده به میزان ۴۸متر و ۲۵ سانتی‌متر که در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا کسب‌شده متعلق به این ورزشکار بود.

وی که در مصاحبه قبلی خود با خبرنگار مهر از رکوردشکنی این ورزشکار یادکرده بود، خاطرنشان کرد: فعالیت در رده‌های پایه از دو سال قبل در دوومیدانی گلستان موردتوجه است.

وی خاطرنشان کرد: به‌زودی در بخش بانوان رکوردهای زیادی را جابه‌جا خواهیم کرد و ورزشکاری مانند امینه کشیری در پرتاب چکش، می‌تواند سال‌ها رکورددار باشد.

رئیس هیات دوومیدانی گلستان تصریح کرد: فاطمه جعفری از شهرستان گنبدکاووس در پرتاب نیزه مقام اول را کسب کرده است.

وی همچنین از تهمینه کشیری به‌عنوان دیگر طلایی استان گلستان نام برد و افزود: این ورزشکار کردکوی هم در پرتاب دیسک توانست در سکوی نخست قرار بگیرد و می‌تواند خودش را به‌عنوان یکی از مدعیان این ماده مطرح کند.

میرا بابیان حضور مائده مجیدی از شهرستان گنبدکاووس در ماده پرش ارتفاع رده سنی نونهالان گفت: مجیدی اگر مرتکب خطا در مسابقه نمی شد و رکورد های تمرینی خود را تکرار کرده حتما می توانست مقام نخست این ماده را به خود اختصاص دهد.

وی در خصوص دیگر نماینده گلستان در رده سنی نونهالان افزود: نفیسه بحرپیمایی از شهرستان گمیشان یکی دیگر از ورزشکاران گلستانی بود که توانست در پرتاب وزنه توانست مقام سوم را کسب کند.

کد مطلب 2953358

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