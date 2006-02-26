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۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۰۰

امام جمعه مشهد در گفتگو با "مهر" :

آمريكا با راه اندازي جنگ هاي فرقه اي مي خواهد بين شيعيان و اهل سنت اختلاف افكني كند

آمريكا با راه اندازي جنگ هاي فرقه اي مي خواهد بين شيعيان و اهل سنت اختلاف افكني كند

امام جمعه مشهد با تقدير از مردم به خاطر عكس العمل مناسب در برابر هتك حرمت حرمين شريفين عسكريين (ع) گفت : امروز مسلمين بيدار شده اند لذا تمام توطئه هاي دشمنان به ضرر خودشان و به نفع مسلمين تمام خواهد شد .

حجت الاسلام سيد احمد علم الهدي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر در مشهد  با بيان اينكه  امروز روح اميد و نشاط  و پيوند بين مردم و دولت بيش از گذشته  در كشور حاكم شده است افزود : هيچ قدرتي توان عملي نمودن تهديدات را ندارد و بايد قدر اين فضاي ارزشمند را دانست.

امام جمعه مشهد تصريح كرد : امروز آمريكا سخت از انتخابات قانون اساسي عراق  ، از تشكيل  حكومت ملي و انتخاب ابراهيم جعفري به عنوان نخست وزير عراق  ناراضي و ناراحت است  و البته قبل از تشكيل دولت  ملي عراق مي خواست اعمال نفوذ  در بدنه دولت ملي عراق كند  كه با شكست مواجه شد .

وي افزود : آمريكا ، انگليس و صهيونيسم بين الملل مي خواستند با تسلط بر منطقه  خاورميانه ، منزوي كردن جمهوري اسلامي و حل مشكل فلسطين كاري كنند كه عراق حافظ منافع اسراييل در منطقه شود و با به رسميت شناختن اسراييل ، مصنويت پيدا كردن اسراييل در منطقه را فراهم كنند كه  به هيچ يك از اين اهداف نرسيده و شكست خوردند.

امام جمعه مشهد  ادامه داد : استكبار تمام توان خود را  بكار برد تا مخالفان گروههاي حماس راي بياورند ولي مردم راي  به مقاومت و حماس دادند  تا همچنان فرياد زنند  كه اسراييل را به رسميت نمي شناسند.

علم الهدي در خاتمه خاطر نشان كرد : آمريكا در خوابش نمي ديد  كه عراق و فلسطين به اين شكل  در بيايد ولي اكنون با ايجاد اختلاف و جنگ هاي فرقه اي مي خواهد بين شيعيان و اهل سنت  اختلاف افكني كند كه با هوشياري رهبري و مرجعيت شيعيان عراق  و هشدار رهبر معظم انقلاب  و مراجع عاليقدر اين توطئه خنثي و اتحاد و برابري بين مسلمانان بيشتر از گذشته ايجاد شد .

کد مطلب 295336

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