آمريكا با راه اندازي جنگ هاي فرقه اي مي خواهد بين شيعيان و اهل سنت اختلاف افكني كند

حجت الاسلام سيد احمد علم الهدي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر در مشهد با بيان اينكه امروز روح اميد و نشاط و پيوند بين مردم و دولت بيش از گذشته در كشور حاكم شده است افزود : هيچ قدرتي توان عملي نمودن تهديدات را ندارد و بايد قدر اين فضاي ارزشمند را دانست.

امام جمعه مشهد تصريح كرد : امروز آمريكا سخت از انتخابات قانون اساسي عراق ، از تشكيل حكومت ملي و انتخاب ابراهيم جعفري به عنوان نخست وزير عراق ناراضي و ناراحت است و البته قبل از تشكيل دولت ملي عراق مي خواست اعمال نفوذ در بدنه دولت ملي عراق كند كه با شكست مواجه شد .

وي افزود : آمريكا ، انگليس و صهيونيسم بين الملل مي خواستند با تسلط بر منطقه خاورميانه ، منزوي كردن جمهوري اسلامي و حل مشكل فلسطين كاري كنند كه عراق حافظ منافع اسراييل در منطقه شود و با به رسميت شناختن اسراييل ، مصنويت پيدا كردن اسراييل در منطقه را فراهم كنند كه به هيچ يك از اين اهداف نرسيده و شكست خوردند.

امام جمعه مشهد ادامه داد : استكبار تمام توان خود را بكار برد تا مخالفان گروههاي حماس راي بياورند ولي مردم راي به مقاومت و حماس دادند تا همچنان فرياد زنند كه اسراييل را به رسميت نمي شناسند.