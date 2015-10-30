ادامه بارش در نیمه غربی کشور/ کاهش دما در نیمه شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،کبری رفیعی گفت: بعد از ظهر امروز از میزان بارش در شمال غرب کشور به طور نسبی کاسته می شود و بر میزان بارش ها در شمال شرق کشور افزوده خواهد شد.

وی برای امروز بارش برف برای برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی مانند استانهای تهران و مازندران پیش بینی کرد و گفت : بارش در جنوب غرب و غرب کشور از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

رفیعی افزود : فردا شنبه عمده بارش ها در جنوب غرب ، مرکز ، شمال شرق ، سواحل شمالی و در ساعات بعد از ظهر در شمال غرب خواهد بود و شدت بارش ها در سواحل شمالی پیش بینی شده است.

وی گفت: یکشنبه دمای هوا در نیمه شمالی کشور کاهش می یابد و بارش برف و باران برای شمال غرب ، سواحل شمالی و شمال شرق پیش بینی شده است.

همچنین امروز بارش باران و گاهی وزش باد و برف با بارش برف در ارتفاعات پیش بینی می شود و حداکثر دمای هوا تهران امروز ۱۵ درجه و کمینه دمای صبح فردا ۱۰ درجه خواهد بود.