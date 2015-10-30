آسیب پذیری ها فرودگاه تهدیدات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حری در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه اهواز اظهار کرد: در تعریف پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب کاهش آسیب ها، افزایش بازدارندگی، تداوم خدمات ضروری، ارتقای امنیت پایدار و تضمین در مقابل تهدیدات عنوان شده است.

وی افزود: در باب ضرورت پدافند غیرعامل هم می توان گفت که این مسئله یک شیوه الهی است. به عنوان نمونه در آیه ۸۰ سوره انبیا می فرمایند که ساخت زره را به حضرت ابراهیم یاد دادیم تا از جنگ مصون بمانند. در هر حال برای پدافند غیرعامل حجت قرآنی وجود دارد و در آیات و روایات بسیار آمده که مسلمانان خود را در برابر کافران مهیا کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان تصریح کرد: در سیره ائمه هم شاهد پدافند غیر عامل هستیم که از آن جمله می توان به حفر خندق در اطراف مکه برای دفاع اشاره کرد.

حری بیان کرد: هشتم آبان ماه سال ۸۲ دستور پیگیری پدافند غیرعامل از سوی مقام معظم رهبری صادر شده و امروز به همین مناسبت روز ملی پدافند غیر عامل نامیده شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان تأکید کرد: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری امروزه خطر حمله نظامی از کشور دور شده ولی باز هم نباید آسوده خاطر باشیم. در حال حاضر طیف مختلفی از تهدیدات را داریم و در دو بخش طبیعی و انسان ساز قرار گرفته اند. در بخش طبیعی انگیزه شخصی نبوده و ماهیت آن هم تغییر نمی کند ولی در تهدیدات انسان ساز اراده و انگیزه دشمنی وجود داشته و ماهیت آن نیز همواره در حال تغییر است.

حری اضافه کرد: ماهیت تهدیدات انسان ساز فعلی مدام در حال تغییر بوده و ما با تهدیدات مختلفی از جمله اقتصادی، شیمیایی و بیولوژیکی مواجه هستیم. هدف پدافند مقابله، شناسایی تهدیدات و مصون سازی کشور در مقابل این تهدیدات است.

وی یادآور شد: در این تهدیدات مختلف طبیعی و انسان ساز اگر آسیب پذیری ها را شناسایی نکنیم قطعا ضربه خواهیم خورد. در حقیقت فرودگاه تهدیدات همین آسیب پذیری ها است که باید آن ها را به حداقل برسانیم. به هر حال ما باید تهدیدات و آسیب ها را همواره و به صورت روزانه شناسایی کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان گفت: پدافند غیرعامل به معنای مصون سازی کشور در مقابل انواع تهدیدها است و شورای پدافند غیرعامل خوزستان در دو سال گذشته رسالت های خود را در این زمینه پیگیری کرده است.

حری ادامه داد: مهمترین فعالیتی که در دستور کار این شورا قرار گرفته شناسایی تهدیدها به صورت روزانه است. دوم اینکه تلاش کرده تا در همه بخش های اجرایی پدافند غیرعامل را نهادینه کنیم چون معتقد هستیم که این مسئله چیزی خارج از پروژه ها و طرح ها نیست.

وی اظهار کرد: شورای پدافند غیرعامل پایداری، مصون سازی و آموزش را در دستور کار خود قرار داده است. این شورا همچنین تدوین طرح جامع راهبردی پدافند استان را نیز پیگیری کرده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان بیان کرد: در قانون الزام شده که هر طرح و پروژه ای باید ملاحظات پدافندی داشته باشد. بنابراین شورای پدافند استان طی دو سال گذشته تلاش کرده تا همه پروژه ها این ملاحظات را داشته باشند.