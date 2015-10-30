عواقب اعدام شیخ نمر/دستگاه دیپلماسی با جدیت پیگیر فاجعه منا باشد

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های امروز نماز جمعه تهران با اشاره به نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور درخصوص برجام گفت: نامه رهبری از مصادیق تقوا است که انسان را می تواند از بن بست نجات دهد و بهترین تقوا نیز تبعیت از ولی امر است. ولی امر آگاه، بینا و هوشیار که تمام مطالب را رصد می کند و آنچه را که باید بگوید و تضمین کننده سلامت جامعه است می گوید و تقوا یعنی آنکه مطیع رهبر باش.

اعدام آیت الله نمر ضربه سنگینی به پیکر سعودی وارد خواهد کرد

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت آیت الله قاضی و نوجوان ۱۳ ساله حسین فهمیده گفت: امیدوارم خداوند روح این عزیزان و همچنین جانباختگان منا را با اهل بیت محشور بگرداند.

موحدی کرمانی در ادامه خطبه های نماز جمعه تهران در واکنش به تایید حکم اعدام روحانی مبارز آیت الله شیخ نمر گفت: این مرد شجاع، مبارز و قدرتمند که حکم اعدام ایشان داده شده نمی دانم که چقدر این نظام سعودی بنا دارد که اشتباه کند اما من به حکام سعودی اعلام می کنم که یک قدری در امورتان عقل به کار ببرید.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: اعدام این مرد بزرگ برای عربستان سنگین خواهد بود و یک ضربه به پیکر آل سعود وارد خواهد کرد.

وی با اشاره به بی تدبیری و خامی حاکمان سعودی گفت: وقتی امور دست جوانان ناپخته، خام و بدون تدبیر بیفتد محصولش همین می شود و احتمالا شما حرف های سبک و دور از عقل و خرد وزیر خارجه عربستان را شنیده اید.

موحدی کرمانی افزود: شنیده شده که حکام سعودی گرفتار کم پولی شدند و یکی از شاهزاده ها به همین منظور با مواد مخدر به لبنان رفته که با فروش آن پولی به دست بیاورد. ببینید حکومت سعودی به چه مرحله از خفت و رسوایی رسیده است.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین درخصوص حمله عربستان به یمن گفت: این کشور فهمیده است که درخصوص یمن اشتباه کرده و می خواهد برنامه اش را در یمن تغییر دهد.

تنها مردم سوریه می توانند در مورد بشار اسد تصمیم بگیرند

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات صلح سوریه که در وین در حال برگزاری است گفت: از طرف های مذاکره کننده می خواهیم که در اولین گام جلوی تروریست ها را در منطقه بگیرند که همچون سگ های درنده به مردم مظلوم حمله ور شده اند و باید بنشینند جلوی این سگ ها و تروریست ها را بگیرند.

موحدی کرمانی ادامه داد: درخصوص بشار اسد هم این مردم سوریه هستند که باید تصمیم بگیرند، همچنان که تا به حال مردم این کشور خواهان بشار اسد بوده اند.

حادثه منا فراموش نشدنی است/ دستگاه دیپلماسی در این زمینه فعال باشد

خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به حادثه منا گفت: فاجعه منا فراموش نشدنی است و این زخم التیام پذیر نیست.

وی تاکید کرد: این زخم زمانی التیام پیدا می کند که بشنویم حکومت ننگین سعودی ساقط شده یا از مدیریت حج کنار زده شده است.

موحدی کرمانی خطاب به مسئولان گفت: به قوه قضاییه و دستگاه دیپلماسی توصیه می کنم که در این زمینه فعالیت کنند و این مسئله را فراموش نکنند چراکه هنوز وضعیت عده ای از جانباختگان و مفقودان مشخص نشده است.

هنوز مرکب برجام خشک نشده آمریکا صحبت از گزینه نظامی می کند

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به مسئله برجام گفت: عجیب است که هنوز مرکب برجام خشک نشده اوباما دستور می دهد که گزینه نظامی را روی میز نگه دارید. مکر و پیمان شکنی حدی دارد، خجالت بکشید.

وی خطاب به مسئولان آمریکایی گفت: من به آمریکا می گویم ما را از گزینه نظامی می ترسانید اگر در این زمینه اشتباه کردید آنچنان پشیمان خواهید شد که این پشیمانی به حال شما نفعی نخواهد داشت.

موحدی کرمانی تصریح کرد: انقلاب اسلامی را از جنگ می ترسانید؟ یقین داشته باشید اگر چنین اتفاقی بیفتد حامیان انقلاب اسلامی در سراسر جهان و حتی خود آمریکا نمی گذارند خواب به چشمان شما بیاید. بدانید پایگاه های نظامی شما در دنیا به دست علاقمندان به انقلاب اسلامی به خطر خواهد افتاد.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: انقلاب اسلامی امید دارد به کمک دوستان منطقه خود اسرائیل را با خاک یکسان کند.

با استفاده از گزینه نظامی طعم مرگ بر آمریکا را خواهید چشید

وی با بیان اینکه پشیمانی نظام سلطه در تاریخ سابقه دارد، گفت: یزید بعد از قتل امام حسین (ع) و بعد از آنکه گزینه نظامی را اعمال کرد چنان پشیمان شد که گفت این چه اشتباهی بود، کردم. شما هم مطمئن باشید اگر از گزینه نظامی استفاده کردید بعد پشیمان می شوید و دست ها را بر سر می کوبید و می گویید این چه غلط بزرگی بود که کردیم و آن وقت طعم مرگ بر آمریکا را به خوبی خواهید چشید.

برجام را در صورت رعایت شروط نه گانه رهبری به رسمیت می شناسیم

موحدی کرمانی در ادامه با اشاره مجدد به نامه رهبری و شروط نه گانه ایشان در خصوص برجام گفت: ما از پشت این تریبون که تریبون مردم است می گوییم که برجام را آن زمان به رسمیت می شناسیم که شروط ۹ گانه رهبری در آن اعمال شود.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه پیمان شکنی آمریکا برای ما همچون آفتاب نمایان و روشن است، گفت: مسئولان باید مواظب باشند که آمریکا به تعهدات خود عمل کند که اگر عمل نکرد ما هم باید از تعهدات خود دست برداریم.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا دشمن ایران است، گفت: شک نکنید و یقین داشته باشید که آمریکا دشمن ایران است چراکه ایران، ایران اسلامی است و آمریکا دشمن اسلام است و اسلام نیز ضد نظام سلطه و استکبار است.

موحدی کرمانی افزود: آمریکا دیکتاتورهای قرون وسطی را حمایت می کنند و نمی توانند از مردم فلسطین که می خواهند دزد و غاصب را از سرزمین خود بیرون کند دفاع کند.

دشمنی ایران و آمریکا ادامه دارد

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه دشمنی ایران و آمریکا ادامه دارد، گفت: این دشمنی ادامه دارد تا آنجا که ایران متحد با قدرت خود مشت محکمی بر دهان آمریکا بکوبد و آن را از نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مایوس کند.

وی با بیان اینکه آمریکا در طول مذاکرات دو ساله نیز مکرر نقض عهد کرد گفت: آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت کرد یعنی قصد حل و فصل عادلانه مشکلات منطقه را ندارد بلکه هدفش پیشبرد اهداف خصمانه است.

موحدی کرمانی با اشاره به نقص های ساختاری برجام گفت: اگر مسئولان مراقبت نکنند خسارت بزرگی بر حال و آینده کشور وارد خواهد شد که باید شروط مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی که حاوی نکات موثری است در اجرای برجام رعایت شود و نیز از آقایان به خاطر آنکه هوشیارانه عمل کردند تشکر می کنم.

خطیب نماز جمعه تهران لغو تحریم ها را هدف اصلی مذاکرات هسته ای نام برد و گفت: لغو تحریم ها به بعد از اقدامات ایران موکول شده است و چه تضمینی وجود دارد که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند لذا باید کتبا اعلام کند وگرنه ما آن را نقض برجام تلقی خواهیم کرد.

وی هرگونه بهانه جویی آمریکا از جمله عدم رعایت حقوق بشر در ایران را نقض برجام دانست و گفت: در این صورت دولت باید برنامه های برجام را متوقف کند و از آنجا که برجام پیچیدگی و ابهام دارد تفسیر طرف مقابل قابل قبول نیست و مرجع متن مذاکرات است لذا مسئولان باید از فریبکاری آمریکا بر حذر باشند.

موحدی کرمانی همچنین با اشاره به شرایط پس از رفع تحریم ها گفت: وضعیت پس از برداشته شدن تحریم ها نباید منجر به واردات بی رویه شود و باید از هرگونه وارد کردن مواد مصرفی آمریکا پرهیز و به تولید داخلی توجه شود.