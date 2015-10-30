جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی ساعت ۱۰ صبح فردا شنبه نهم آبان با حضور نمایندگان دفاتر وزارت ورزش و جوانان در محل فدراسیون اسکی برگزار خواهد شد.
این جلسه به ریاست فدایی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون اسکی تشکیل خواهد شد و در آن قرار است افرادی که طی چند وقت اخیر برعلیه فدراسیون مصاحبههایی را انجام دادهاند و همچنین افرادی که در فدراسیون سمتی نداشتهاند و خود را مسئولین این سمتها معرفی کردهاند، توضیحاتی را پیرامون این مسائل به کمیته انضباطی ارائه بدهند.
علیداد ساوهشمشکی، باقر کلهر، سیدجوادصید و سیدحسین موسویپور به جلسه روز شنبه دعوت شدهاند.
همچنین دومین جلسه کمیته انضباطی روز یکشنبه ۱۰ آبان برگزار خواهد شد و از آقایان مومنتیر، صادق کلهر، سیدمرتضیصید و حسن شمشکی جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل آمده است.
در سابت فدراسیون اسکی آمده است:"بدیهی است در صورت عدم حضور مدعوین در جلسات فوق، کمیته انضباطی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم خواهد کرد."
جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی برای چهار مستعفی اخیر این فدراسیون فردا شنبه نهم آبان تشکیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر،جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی ساعت ۱۰ صبح فردا شنبه نهم آبان با حضور نمایندگان دفاتر وزارت ورزش و جوانان در محل فدراسیون اسکی برگزار خواهد شد.
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