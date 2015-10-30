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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی فردا برگزار می شود

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی فردا برگزار می شود

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی برای چهار مستعفی اخیر این فدراسیون فردا شنبه نهم آبان تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی ساعت ۱۰ صبح فردا شنبه نهم آبان با حضور نمایندگان دفاتر وزارت ورزش و جوانان در محل فدراسیون اسکی برگزار خواهد شد.

این جلسه به ریاست فدایی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون اسکی تشکیل خواهد شد و در آن قرار است افرادی که طی چند وقت اخیر برعلیه فدراسیون مصاحبه‎هایی را انجام داده‎اند و همچنین افرادی که در فدراسیون سمتی نداشته‎اند و خود را مسئولین این سمت‎ها معرفی‎ کرده‎اند، توضیحاتی را پیرامون این مسائل به کمیته انضباطی ارائه بدهند.

علیداد ساوه‎شمشکی، باقر کلهر، سیدجوادصید و سیدحسین موسوی‎پور به جلسه روز شنبه دعوت شده‎اند.

همچنین دومین جلسه کمیته انضباطی روز یکشنبه ۱۰ آبان برگزار خواهد شد و از آقایان مومن‎تیر، صادق کلهر، سیدمرتضی‌صید و حسن شمشکی جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل آمده است.

در سابت فدراسیون اسکی آمده است:"بدیهی است در صورت عدم حضور مدعوین در جلسات فوق، کمیته انضباطی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم خواهد کرد."

کد مطلب 2953407

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