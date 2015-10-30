جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،جلسه کمیته انضباطی فدراسیون اسکی ساعت ۱۰ صبح فردا شنبه نهم آبان با حضور نمایندگان دفاتر وزارت ورزش و جوانان در محل فدراسیون اسکی برگزار خواهد شد.



این جلسه به ریاست فدایی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون اسکی تشکیل خواهد شد و در آن قرار است افرادی که طی چند وقت اخیر برعلیه فدراسیون مصاحبه‎هایی را انجام داده‎اند و همچنین افرادی که در فدراسیون سمتی نداشته‎اند و خود را مسئولین این سمت‎ها معرفی‎ کرده‎اند، توضیحاتی را پیرامون این مسائل به کمیته انضباطی ارائه بدهند.



علیداد ساوه‎شمشکی، باقر کلهر، سیدجوادصید و سیدحسین موسوی‎پور به جلسه روز شنبه دعوت شده‎اند.



همچنین دومین جلسه کمیته انضباطی روز یکشنبه ۱۰ آبان برگزار خواهد شد و از آقایان مومن‎تیر، صادق کلهر، سیدمرتضی‌صید و حسن شمشکی جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل آمده است.



در سابت فدراسیون اسکی آمده است:"بدیهی است در صورت عدم حضور مدعوین در جلسات فوق، کمیته انضباطی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم خواهد کرد."