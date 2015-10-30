آغاز نشست بررسی بحران سوریه با حضور مقامات ۱۷ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، نشست بین المللی بررسی بحران سوریه از دقایقی پیش در هتل امپریال وین آغاز شد.

این نشست با شرکت ۱۷ وزیر امور خارجه و معاون وزیر، نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا در هتل امپریال وین برگزار شده است.

پیش از این نشست مقدماتی اجلاس بین المللی درباره بحران سوریه صبح امروز با شرکت وزرای امور خارجه فرانسه، آمریکا، آلمان، انگلیس، امارات، قطر و عربستان در هتل بریستول (محل اقامت وزیر امور خارجه فرانسه) برگزار شد.

محمد جواد ظریف و حسین امیرعبداللهیان هم به نمایندگی از کشورمان در این نشست حضور دارند. این نخستین حضور ایران در نشست های بین المللی برای بررسی بحران سوریه است.

گفتنی است در بهمن ۹۲ نیز دبیرکل سازمان ملل برای حضور ایران در نشست ژنو ۲ با موضوع بررسی بحران سوریه دعوت به عمل آورد اما یک روز بعد بر اثر فشار آمریکا دعوت خود را پس گرفت.

تهران و مسکو، از مهم‌ترین حامیان اسد بوده و رئیس جمهور سوریه و متحدانش را «خط مقدم» جنگ با «تروریسم» توصیف می‌کنند.