بارش برف اشکورات رودسر را سفید پوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف پاییزی که از ساعات اولیه شب گذشته آغاز شده چندین روستا در ارتفاعات اشکورات رحیم آباد رودسر را سفید پوش کرده است.

بخشدار رحیم آباد در این باره به خبرنگار مهر گفت: بارش برف که از روز گذشته در روستاهای منطقه اشکور علیا، شامل سرده، زبران و مازی کوتی آغاز شده همچنان ادامه دارد.

منصور سعادت نژاد میزان بارش برف در این مناطق را ۱۰ سانتی متر اعلام کرد و افزود: با ادامه بارش در ارتفاعات بر این مقدار افزوده خواهد شد که تمهیدات لازم جهت جلوگیری از بروز حوادث احتمالی اندیشیده شده است.

ارتفاعات اشکورات در بخش رحیم آباد از توابع شهرستان رودسر قرار دارد.