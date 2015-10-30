به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه ابهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ابهر افزود: امروزه همه وظیفه دارند در مسئله برجام، سخنان مقام معظم رهبری را فصل‌الخطاب قرار دهند و با وحدت به دنبال مطالبات باشند. همه وظیفه دارند در روز ۱۳ آبان به راهپیمایی بیایند، چرا که ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز ماندگار در تاریخ انقلاب عاشورایی ملت بزرگ ایران و روز فریاد و مبارزه و اقدام عملی علیه استکبار جهانی و روز بزرگ مرگ بر آمریکا است.

امام جمعه ابهر از خسارت وارد به مردم استان ایلام ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر ما برای پیشگیری از بحران هزینه نمی‌کنیم.

با تأکید بر اینکه هزینه کردن بودجه برای بحران، به جای صرف آن در پیشگیری از بحران یک فرهنگ غلط است، افزود: مسئولان باید بودجه را هزینه کنند تا بحرانی به‌وجود نیاید. من از آقایان سئوال می‌کنم اگر سیل یا زلزله‌ای در استان اتفاق بیافتد، چقدر آمادگی مقابله با بحران را داریم، چرا عاقلانه حرکت نمی‌کنند، چرا دنبال خاموشی بحران نیستند. بیایید دست به دست هم دهید و مطالعه کنید تا بحران به‌وجود نیاید و اگر بحران به‌وجود آمد کم‌هزینه باشد.

وی در ادامه با اشاره به ایام محرم و صفر تصریح کرد: در تاریخ پرفراز و نشیب اسلام همواره جنبش‌ها و مبارزات حق‌طلبانه بوده است که هر کدام به نوعی در تثبیت ارزش‌های اسلامی و نفی فساد و ستمگری موثر بوده است، اما در میان این جنبش‌ها، نهضت خونین سالار شهیدان حسین بن علی (ع) به‌سان خورشیدی می‌درخشد و به دل‌های آماده، نور و روشنایی می‌بخشد و حرارتی در دل‌های مستعد ایجاد می‌کند که هیچ‌گاه سرد و خاموش نمی‌شود.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر اینکه نهضت عاشورا یک حادثه صرف تاریخی نیست افزود: عاشورا یک مکتب حیات‌بخش انسانی است که باید درس‌های آن را به درستی فرا گرفت و آن‌ها را در زندگی به کار بست و اگر ما به زیارت عاشورا و یا فرمایشات امام حسین (ع) بنگریم درس‌های فراوانی در آن وجود دارد که اولین درس آن آزادگی و آزادمنشی است. آزادی انسان به معنای رهایی تن از اسارت و خلاصی از تنگناهای زندگی است. به تعبیر دیگر، آزادی یعنی رهایی مرغ جان از قفس جبر و پر گشودن در آسمان اختیار است و آزادگی به معنای رهایی عقل و جان آدمی از زندان نفس و شهوت و گام برداشتن در وادی عشق و حیرت است.

امام جمعه ابهر با یادآوری اینکه دومین درس عاشورا، احیای امر به معروف و نهی از منکر است، ادامه داد: از مجموع آموزه‌های دین استفاده می‌شود که اسلام عزیز با نگرشی جامع‌گرایانه می‌خواهد همه افراد جامعه اسلامی به گونه‌ای تربیت شوند که نسبت به رفتار یکدیگر احساس مسئولیت کنند، زیرا اصلاح و فساد جامعه، وابسته به اصلاح و فساد افراد است. سومین درس عاشورا، احیاء دین و بدعت ستیزی است. همه افراد در جامعه وظیفه دارند با ارزش‌های دینی آشنا شده و آن‌ها را احیاء کنند و از بدعت‌های جامعه پرهیز و مخالفت کنند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: چهارمین درس عاشورا، تکلیف‌مداری است. همه باید به وظیفه الهی خود عمل کنیم و اینکه مردم چه خواهند گفت مهم نیست. معامله ما باید با خداوند باشد. باید بصیرانه نگاه کنیم. ببینیم امروزه تکلیف چیست. وظیفه و تکلیف مسئولان و فرهنگیان، بازاریان، دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه و ... روشن شود.

وی ادامه داد: امروزه تکلیف مسئولان خدمت است. امروزه وظیفه مسئولان گشایش و بازکردن قفل چرخه اقتصاد است. امروزه مسئولان وظیفه دارند تدبیر کنند تا هیچ بیکاری پیدا نشود و چراغ هیچ دستگاه و کارخانه‌ای خاموش نشود. امروزه وظیفه مسئولان پیش‌بینی بحران‌ها و راه برون‌رفت از بحران‌ها است. امروزه وظیفه فرهنگیان، بصیرت‌دهی به دانش‌آموزان است. آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ عاشورا و چرایی راهپیمایی ۱۳ آبان است.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه پنجمین درس عاشورا، عزت‌مندی و تسلیم‌ناپذیری و عشق و شهادت و ایثار است، تصریح کرد: امروز آشنایی با فرهنگ جنگ و ایثار و شهادت وظیفه همه و درسی از عاشورا است و لذا امروزه بسیجیان جان بر کف، روی همین معیارهای عاشورا، اجازه میدان‌داری به مشتی بی‌هویت و فریب‌خورده و دلداده به غرب را نمی‌دهند و اگر سکوت می‌کنند و خون دل می‌خورند و اگر ناکاری‌ها را پاسخ نمی‌دهند و دم بر نمی‌آورند، روی ولایت‌مداری است، چون ولی فرموده وحدت را حفظ کنید. دشمن در پی شکاف بین ملت است.

امام جمعه ابهر حکم اعدام شیخ نمر روحانی بزرگ شیعه در عربستان را محکوم کرد و افزود: امیدواریم آل‌سعود خبیث سر عقل بیاید، ولی اگر چنین حکمی اجرا شود همه باید دست به دست هم دهند و این آل‌سعود را به دره سقوط بکشانند و صد البته همه مسئولان امر، همچنان دنبال مطالبه خون جان‌باختگان حادثه منا بوده و لحظه‌ای غفلت نکنند.