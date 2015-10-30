منابع مالی ملوان قابل رقابت بافولاد نیست/زارع وافشین فردا غایبند

به گزارش خبرنگارمهر، حمیداستیلی درکنفرانس خبری پیش از بازی ملوان و فولاد خوزستان که عصر جمعه برگزار شد با اشاره به اینکه تیم فولاد از امکانات خوبی برخوردار است اظهارکرد: فولاد تیمی است که علاوه برحضور در جام باشگاه های آسیا در فصل گذشته، منابع مالی خوبی دارد که قابل مقایسه با ملوان نیست.

وی با بیان اینکه پس از بازی مقابل پرسپولیس، ملوان درهفته گذشته درهوای بارانی به تمرین پرداخته افزود: بازیکنان با تمام وجود تمرین کرده اند و امیدواریم باکسب نتیجه مناسب مقابل فولاد باعث شادی هواداران شویم.

استیلی با اشاره به اینکه ملوان دربازی فردا مازیارزارع را درترکیب نخواهد داشت بیان کرد: علیرغم تلاش پزشک تیم، آرش افشین نیز، هنوز ۱۰۰درصد آماده نبوده و معلوم نیست که صادق محرمی نیز به بازی فردا برسد.

سرمربی ملوان با تاکید براینکه مشکلات مالی تیم، هنوز بیشترین عامل تاثیرگذار بر نتیجه گیری ملوان از بازی ها است اظهارکرد: دربازی های گذشته درضربه های آخر، دقت عمل کمی داشتیم اما ملوان نیاز به بازیکنان خلاقی دارد که بتوانند ایجاد موقعیت کنند.

وی با تاکید براینکه ملوان درخط حمله نیاز به تقویت دارد تصریح کرد: اعتقاد من براین است که گل نخوردن خودش یک هنر است و دربازی فردا بازیکنان با تمام وجود بازی خواهند کرد.

تیم ملوان در ادامه رقابت های لیگ برتر و درهفته یازدهم، ساعت ۱۵:۳۰روز شنبه در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف فولادی می رود که از ۱۰ بازی گذشته تنها موفق به کسب ۶ امتیاز شده و در رده پانزدهم جدول قرار دارد.