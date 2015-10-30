یادواره شهدای گمنام تنکابن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین اداره کل حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران ظهر جمعه در این مراسم بابیان اینکه امنیت امروز کشور مرهون ثمره خون شهداست، به واقعه منا اشاره و تصریح کرد: آل سعود باکمال وقاحت در حال کشتن مسلمانان یمن است و حتی با عدم مدیریت صحیح باعث جانباختن حجاج عزیز شدند.
سرهنگ علیرضا یدالله پور افزود: با اینکه این کشور ابتداییترین حقوق ملتش را رعایت نمیکند، اما حامیان حقوق بشر در محکومیت این کشور اقدامی نکردند.
یدالهی با اشاره به احداث باغموزه دفاع مقدس و بازسازی فاز اول عملیات والفجر ۸ در کنار رودخانه تجن، اظهار داشت: ارزشهای دفاع مقدس باید در جامعه نهادینه شود.
امامجمعه تنکابن نیز در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر که در دانشگاه آزاد تنکابن همزمان با گرامیداشت سالگرد شهدای گمنام برگزار شد، با گرامیداشت ایام محرم گفت: تبلیغ آنلاین مراسم قمهزنی در شبکههای خارجی با هدف خشن نشان دادن چهره اسلام به جهانیان انجام می شود.
حجتالاسلام سید داود شاهچراغی با اشاره به انتشار کاریکاتورهای خارجی در رسانههای بیگانه بیان داشت: همه اینها، بیانگر طراحی و برنامهریزی استکبار درمقابله با مسلمانان و دین اسلام است.
امامجمعه تنکابن خاطرنشان کرد: امروزه بودجههای کشورهای استکباری صرف داعش برای ایجاد ناامنی منطقه میشود تا منافع کشورهای اسلامی را به خطر اندازد.
امامجمعه تنکابن در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با تقدیر از مسئولان دانشگاه آزاد تنکابن بهواسطه گرامیداشت اولین سالگرد شهدای گمنام و برگزاری نماز جمعه در این دانشگاه، افزود: ایثار، شهادت و رشادت شهدا نباید فراموش شود و باید پیام شهدا همواره در طول زندگی به نسل آینده منتقل شود.
امامجمعه تنکابن تأکید کرد: اقتدار تیم مذاکرات هستهای کشور مرهون ثمره خون شهداست و در حال حاضر نیز اگر برای عراق و سوریه دشمنان طرحی داشته باشند و ایران را نادیده بگیرند برنامههایشان نافرجام میماند.
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