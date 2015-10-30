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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

بارش باران بساط داعشی ها را برچید/انفجار صدها مین کار گذاشته شده

بارش باران بساط داعشی ها را برچید/انفجار صدها مین کار گذاشته شده

منابع نظامی عراقی از انفجار صدها مین و منزل بمبگذاری شده از سوی داعش در الرمادی در غرب این کشور بر اثر بارش باران شدید خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره،اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات الانبار در عراق گفت: صدها مین کار گذاشته شده از سوی داعش و نیز خانه های بمبگذاری شده از سوی آنها در شهر الرمادی به علت بارش شدید باران منفجر شده است.

وی افزود: صدها مین کار گذاشته شده از سوی داعش در جاده ها و مبادی ورودی البوذیاب، البوفراج و الجرایشی در شمال الرمادی و البوعیثه در شرق الرمادی به سبب بارش باران منفجر شده است.

به گفته منابع نظامی همچنین بارش شدید باران سبب انفجار ۴۵ منزل بمب گذاری شده و بیش از ۱۰۹ مین کار گذاشته شده در منطقه حصیبه در شرق الانبار شده است.

از سوی دیگر یک منبع عراقی اعلام کرد: مسئول جزیره البوعساف داعش و چهار تن از معاونان وی در عملیات نیروهای عراقی به هلاکت رسیدند.

کد مطلب 2953438

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