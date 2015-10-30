بارش باران بساط داعشی ها را برچید/انفجار صدها مین کار گذاشته شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره،اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات الانبار در عراق گفت: صدها مین کار گذاشته شده از سوی داعش و نیز خانه های بمبگذاری شده از سوی آنها در شهر الرمادی به علت بارش شدید باران منفجر شده است.

وی افزود: صدها مین کار گذاشته شده از سوی داعش در جاده ها و مبادی ورودی البوذیاب، البوفراج و الجرایشی در شمال الرمادی و البوعیثه در شرق الرمادی به سبب بارش باران منفجر شده است.

به گفته منابع نظامی همچنین بارش شدید باران سبب انفجار ۴۵ منزل بمب گذاری شده و بیش از ۱۰۹ مین کار گذاشته شده در منطقه حصیبه در شرق الانبار شده است.

از سوی دیگر یک منبع عراقی اعلام کرد: مسئول جزیره البوعساف داعش و چهار تن از معاونان وی در عملیات نیروهای عراقی به هلاکت رسیدند.