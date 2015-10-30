عزاداری سیدالشهدا(ع) به دهه اول محرم محدود نشود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحبیب الله موسوی در خطبه های نماز جمعه شازند اظهار داشت: عزاداری امام حسین(ع) باید از دهه دوم محرم آغاز شود اما بعد از روزهای تاسوعا و عاشورا بساط عزاداری و روضه امام حسین(ع) را جمع می کنند.

وی با بیان اینکه فلسفه قیام امام حسین(ع) در دل های مسلمانان تعطیل نمی شود، گفت: این فلسفه همیشه جاری است و مهم ترین پایه و اساس این قیام، احیای امر به معروف و نهی از منکر است.

امام جمعه شازند افزود: امام حسین (ع) در سخنانش به مردم می گوید که من برای ظلم و فساد قیام نکردم بلکه قیام من برای اصلاح امت جدم است.

موسوی این اصلاح را مبتنی بر امر به معروف و نه از منکر عنوان و تصریح کرد: جامعه ای که خداشناس است باید امر به معروف و نهی از منکر در آن پیاده شود و برای ادامه حرکت در مسیر اسلام و شریعت باید این فریضه در جامعه جاری باشد.

امام جمعه شازند یکپارچگی و وحدت را یکی از نتایج امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: مسلمانان واقعی کسانی هستند که با برادران دینی خود وحدت و یکپارچگی دارند و نسبت به هم کینه توزی ندارند و یکی از مهم ترین عوامل عزت و پیروزی ملت ها خصوصا ملت ایران یکپارچگی و وحدت بوده است.

وی با اشاره به روز بسیج دانش آموزی و روز نوجوان، افزود: شهید فهمیده و همه شهدای نوجوان در دفاع مقدس در مکتب حسینی تربیت شده بودند.

موسوی به هفته پدافند غیرعامل اشاره و تصریح کرد: امروز دشمنان ایران می خواهند در همه زمینه ها از جمله فرهنگی، اقتصادی و علمی به ایران اسلامی ضربه بزنند و با اجرای صحیح و اصولی پدافند غیرعامل است که می توانیم در برابر همه توطئه های دشمنان بایستیم.

امام جمعه شازند آل سعود را عاری از انسانیت دانست و گفت: آل سعود پست تر از صهیونیسم است چرا که آنها جبهه خود را از ابتدا مشخص کرده اند، اما آل سعود به دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند.

موسوی با اشاره به کشتار جوانان در فلسطین گفت: مسبب کشتار انسان های بی گناه در فلسطین آل سعود است چرا که آن ها هستند که به کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی پول می دهند تا در کشورهای مسلمان جنگ به راه بیندازند.