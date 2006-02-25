به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر شهاب الدين صدر در دهمين همايش فصلي مديران سازمان پزشكي قانوني در اهواز افزود: تا كنون 3 هزار نفر از استادان دانشگاه هاي كشور در زمينه تحقق دستاوردهاي اين سازمان مشاركت كرده اند.

وي اظهار داشت: 95 درصد آراي گزارش شده به محاكم قضايي توسط كارشناسان اين سازمان، بدون هيچ تغييري در حكم نهايي قضات منعكس مي شود.

صدر با بيان گستردگي خدمات پزشكي قانوني به افراد زنده گفت: نزديك به 2 ميليون پرونده قضايي رسيدگي شده در اين سازمان، تنها 61 هزار پرونده مربوط به معاينه اجساد بوده و بيش از 95 درصد از كل مراجعات شامل موارد غير كالبد گشايي است.

وي با اشاره به رشد سازمان نوپاي پزشكي قانوني و افزايش مراكز شهرستاني به 340 مركز و افزايش كارشناسان حرفه اي آن 66 درصد افزود: در حالي كه آمار مراجعات به اين سازمان در 3 ماه اول 84 تا 15 درصد رشد داشته، بودجه پيش بيني شده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اين سازمان فقط يك پنجم اعتبار لازم براي حفظ اين مجموعه در وضعيت موجود است.

صدر به افتتاح بزرگترين پايگاه پزشكي قانوني منطقه خاورميانه در كهريزك اشاره كرد و گفت: دستاورد اين سازمان با وجود همه محروميت ها بدست آمده است و مي تواند تا 20 سال آينده پاسخگوي نيازهاي پايتخت و ارجاعات ساير شهرستانها در كشور باشد.