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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

نماینده آیت الله سیستانی:

حمایت همه جانبه ای از نیروها در جنگ با داعش به عمل آید

حمایت همه جانبه ای از نیروها در جنگ با داعش به عمل آید

نماینده آیت الله سیستانی در کربلا خواستار حمایت قوی از نیروهای امنیتی، مردمی و عشایری که با داعش می جنگند، شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، احمد الصافی نماینده آیت الله سیستانی در کربلا گفت: پیروزی هایی بزرگی که نیروهای مسلح و مردمی و عشایر به دست آورده اند باید مورد اهتمام ویژه مسئولان واقع شود و مسئولان از آن برای نبردهای آتی استفاده کنند.

وی افزود: همه امکانات برای نیروها باید فراهم شود و نیازهای آنها باید در اولویت قرار گیرد تا اوضاع امنیتی کشور بهبود یابد.

نماینده آیت الله سیستانی خواستار هماهنگی میان نیروها شد و آن را یکی از عوامل مهم در پیروزی ها دانست.

وی بر ضرورت هوشیاری و احتیاط در قبال دشمن و غافل نشدن از آن شد و افزود: دشمن در کمین است و نباید فرصتی به آن بدهیم.

نماینده آیت الله سیستانی بر ضرورت توجه به سیل زدگان نیز تاکید کرد و هر اقدامی در این زمینه را عاملی برای وحدت میان مردم عراق دانست.

کد مطلب 2953485

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