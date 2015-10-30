بازی سختی با استقلال خوزستان داریم/ از موفقیت ویسی خوشحالم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال خوزستان گفت: بازی سختی خواهد بود. چرا که حریف ما استقلال خوزستان و عبدالله ویسی لیگ را خوب شروع کردهاند. خوشحالم ویسی هم نسل ماست و نسل مربیان جوان شده است. در خانه بازی میکنیم و جایگاه نالایقمان نیست. احساس خوبی به لحاظ تاکتیکی و دوستی میبینم.
وی ادامه داد: بعد از بازی با استقلال انگیزه خوبی گرفتیم و هارمونی خوبی پیدا کردیم. از بزرگترها تشکر میکنم و جوانانمان هم تلاش زیادی میکنند. اگر بعد از ذوب آهن خوب شدیم حاصل دسترنج تمامی اعضای باشگاه است. در طول هفته آنالیزورها استقلال را شناسایی کردیم و اگر فردا شانس داشته باشم میبریم.
سرمربی تیم نفت تهران درباره محرومان و مصدومان تیمش گفت: در این بازی سیامک کوروش را به خاطر سه کارته بودن در اختیار نداریم. مصدومان تیممان از هفته بعد به تیممان میرسند. از پزشکان تیم ملی، استقلال و تیم خودمان تشکر میکنم که بازیکنان را سرحال و آماده نگه داشتند. ایمان مبعلی بعد از تعطیلات سر حال خواهد بود. سانتوس، علی عزتی و عباس گردان هم از هفته دوازدهم در اختیارمان هستند و تیممان را به طور کامل در اختیار خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در تعطیلات لیگ برنامهی ویژهای خواهند داشت و به اردو میروند، تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که نباید همیشه تمرینهای بدنی انجام دهیم. ما در تعطیلات کار تاکتیکی میکنیم و به طور روزمره تمرینها را انجام میدهیم. در این مدت هم چند بازی دوستانه را انجام میدهیم تا در جریان مسابقهها قرار بگیریم. نمیدانم چرا همه تیمها در تعطیلات به اردو میروند. شاید من جوان هستم و این موضوع را نمیدانم اما در صحبتی که با بدنسازان اسکاتلندی و بریتانیایی داشتم آنها گفتند لزومی ندارد هر دفع تیمها تمرینهای بدنسازی را انجام دهند.
منصوریان ادامه داد: باید نسبت به تعطیلات لیگ انعطاف داشته باشیم و اجازه دهیم تیم ملی برنامههایش را انجام دهد. برای ما افتخاری است که در جام جهانی حضور داشته باشیم. زمانی که کره را در ورزشگاه آزادی بردیم کسی به اینکه لیگمان چند وقت تعطیل شد توجهی نکرد. خود من ۴ تا ۵ سال با عنوانهای مربی، کمکمربی، سرمربی تیم ملی امید کار کردم و شرایط سرمربیان تیمهای ملی را درک میکنم. شاید برای خود ما سخت باشد که بازیکنان را در اختیار نداشته باشیم اما باید نسبت به این موضوع انعطاف داشته باشیم و در راه صعود به جام جهانی به تیم ملی کمک کنیم.
دیدار تیم های نفت تهران و استقلال خوزستان ساعت ۱۵:۳۰ فردا شنبه برگزار میشود.
نظر شما