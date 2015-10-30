حکم اعدام شیخ نمر به ضرر آل سعود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمد صباحی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان با انتقاد از حکم اعدام شیخ نمر اظهار کرد: شیخ نمر از جمله شیعیان مظلوم عربستان است.

وی با اشاره به جنایات آل سعود، افزود: عربستان به بهانه های واهی شیخ نمر را دستگیر کرده است.

حجت الاسلام صباحی گفت: آل سعود با بی کفایتی خود منجر به کشته شدن هزاران حاجی در حادثه منا شد.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به اینکه بی عقلی های آل سعود پایانی ندارد، افزود: امیدواریم که در خصوص شیخ نمر آل سعود به این رویه ادامه ندهد چرا که این حکم ظالمانه به ضرر خودشان است و تبعات زیادی برای آنها به همراه دارد.

وی همچنین با اشاره به ۱۳ آبان، اظهار کرد: با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دشمنان خواری و ذلت خود را مشاهده کردند و تحولی عظیم در ایران به وجود آمد.

امام جمعه موقت کرمان از این روز به عنوان روز استکبارستیزی نام برد و افزود: مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان حضوری پر شور داشته باشند.

حجت الاسلام صباحی بر لزوم ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تاکید و تصریح کرد: امام علی (ع) در روایات مختلف بر لزوم آموزش قرآن به فرزندان تاکید کرده اند.

امام جمعه موقت کرمان به نقش خانواده ها در این خصوص اشاره کرد و افزود: تعالیم دینی و آموزه های قرآنی مسیر سعادت و کامیابی را به آدمی نشان می دهند.

وی با اشاره به اینکه هر چه در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی کار شود باز هم کم است، یادآور شد: در نظام جمهوری اسلامی ایران اقداماتی در راستای فعالیت های آموزشی قرآن صورت گرفته است.

حجت الاسلام صباحی گفت: تعالیم دینی سدی محکم در برابر تهاجم فرهنگی هستند.