درگیری عابدزاده و حضور یک خانم در ورزشگاه/ فریاد برانکو بلند شد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس از هفته یازدهم لیگ پانزدهم از ساعت ۱۵ امروز جمعه به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده که حواشی نیمه نخست بازی به شرح زیر است:

* حضور یک خانم که خبرنگاری از کشور کلمبیاست، در جایگاه میهمانان ویژه، یک اتفاق جالب در این بازی بود.

* احمدرضا عابدزاده دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس برای ورود به ورزشگاه با مشکلاتی روبرو شد و حتی با یکی از مسئولان برقراری نظم درگیری پیدا کرد.

* بعد از اینکه سیدمهدی رحمتی موفق شد در یک موقعیت تک به تک، توپ عالیشاه را مهار کند، هواداران استقلال به شدت کاپیتان تیم خود را تشویق کرده و او را «عقاب آسیا» نامیدند.

* در دقیقه 14 و پس از حرکت تکنیکی مهدی طارمی و خطایی که روی این بازیکن انجام شد و از دید داور به دور ماند، برانکو ایوانکویچ سرمربی پرسپولیس از کنار خط طولی زمین به شدت به تصمیم داور اعتراض کرد. فریادهای او در کنار زمین به تصمیم داور، برای لحظاتی ادامه داشت.