راه آهن در ضد حملات بسیار خطرناک است/گل صدم دربی را به ثمر رساندم

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، یحیی گلمحمدی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل راه آهن اظهار کرد: همه بازیها حساسیت خاص خودش را دارد و این حساسیتها است که به روند رو به رشد تیم ها کمک می کند، حدود ۱۱ تیم در لیگ نزدیک به یکدیگر کار خود را دنبال می کنند و این مسئله جذابیت بازیها را افزایش داده است.
وی افزود: هر ۳ امتیازی که گرفته می شود ارزشمند بوده و ما نیز در دیدار فردا با حمایت هواداران و ایجاد تمرکز بدنبال کسب سه امتیاز هستیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه راه آهن در بازهای خارج از خانه عملکرد خوبی داشته است بیان کرد: جوانان خوبی در راه آهن توپ می زنند و این تیم در ضد حملات برابر هر تیمی می تواند خطرناک باشد ضمن اینکه از بازیکنانم می خواهم در ضربات آخر عملکرد خوبی داشته باشند.
گلمحمدی درباره تاثیر قاسم حدادی فر در ترکیب تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: در چهار دیدار گذشته در فولاد شهر گلی به ثمر نرساندیم و به طور قطع حدادی فر چه در این دیدار و چه در دیگر بازیها نعمت بزرگی برای تیم ما است و در دیدار فردا با کمک حدادی فر بدنبال گلزنی در فولادشهر هستیم.
وی گفت: تیم جوانی داریم و همه بازیکنان ما بدنبال پیشرفت و قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی هستند و با انگیزه ای بالا کار خود را انجام می دهند.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره دربی هشتاد و یکم که هم اکنون در حال برگزاری است خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر دو تیم از شرایط خوبی برخوردار هستند به طور قطع بازی جذابی را شاهد خواهیم بود ضمن اینکه علاقمندم پرسپولیس برنده این دیدار باشد امیدوارم بازی تماشاگر پسند باشد.
گل محمدی با بیان اینکه هیجانات دربی می تواند سبب جذب تماشاگر باشد اظهار کرد: خاطره انگیزترین دربی برای من دیداری بود که در آن ضمن پیروزی دو بر یک، صدمین گل دربی را نیز من به ثمر رساندم.
نظر شما