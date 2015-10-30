شهید فهمیده الگویی برای جوانان است/مبارزه با استکبار دراولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله جواد حاجی زاده در خطبه های نماز جمعه اهر رعایت حلال و حرام را در زندگی مسلمانان بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: کسانی که باعث شهادت امام حسین شدند حرام لقمه بودند.

وی با اشاره به اینکه هدایت نوشتاری انسان ها توسط انبیاء و ائمه اطهار از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده که بیشتر افراد گمراه را به سوی توحید هدایت کرده است، بیان کرد: امام سجاد(ع) بعد از واقعه تلخ عاشورا با خطبه های آتشین ستم های یزیدیان را که علیه خاندان پیامبر گفته بودند را رسوا کرد.

حاجی زاده ادامه داد: قوم های کافر با عدم توجه به ارزش و مقام والای ائمه معصومین بزرگ ترین خیانت را علیه امامان معصوم مرتکب شده اند و امروز با گذشت قرن ها دشمنان اسلام از توطئه های خود دست بردار نیستند.

ضرورت اجرای سیاست های پدافند غیرعامل

امام جمعه اهر جبهه نخست جنگ امروزی را مقابله و مبارزه با استکبار برشمرد و با تاکید بر اینکه مبارزه با استکبار دراولویت است، افزود: نامه مقام معظم رهبری در آشکار ساختن نیت اصلی استکبار و ترویج اسلام تکفیری و داعشی تاثیر بسزایی در بین مردم کشورهای مختلف به همراه داشته است.

وی شهید فهمیده را مناسب ترین الگو برای جوانان امروزی دانست، اظهار کرد: شهید فهمیده با سن اندک از نظر ایثارگری بهترین الگو برای نسل جوان بوده و امام خمینی(ره) در زمان جنگ تحمیلی این شهید به عنوان رهبر معرفی کرده بودند.

حاجی زاده به اجرای سیاست های پدافند غیرعامل نیز اشاره کرد و گفت: کشورما از تجهیزات و امنیت بالایی در منطقه برخوردار بوده و با توجه به این موضوع بیشتر موضوعات و مسائل کشوری به غیرنظامیان مربوط می شود.

امام جمعه اهر در پایان با تاکید بر اینکه آمریکا بزرگ ترین دشمن ایران است، خاطرنشان کرد: آمریکایی ها با حمایت از تروریست های تکفیری بدترین روش را برای تضعیف قدرت کشورهای اسلامی برداشته است.

سوریه باید محور مقاومت اسلامی باشد

امام جمعه شهرستان هشترود نیز امروز در خطبه های نماز جمعه هشترود با تاکید بر اینکه سوریه باید محور مقاومت اسلامی باشد، گفت: حق و حقوق مردم سوریه خط قرمز ایران است و ملت ایران اسلامی همواره از مردم سوریه حمایت خواهند کرد .

حجت الاسلام علی رحیمی با اشاره به اینکه اگر محور مقاومت بشکند ارتباط بین حزب الله و ایران قطع می شود، افزود: آمریکا تروریست ها را تربیت می کند و داعش نیز تربیت یافته آمریکا و رژیم صهیونیستی است که الان دامن خودشان را گرفته است .

وی افزود: نباید به روسیه اعتماد کرد زیرا این کشور هم قابل اعتماد نیست و اگر روزی آمریکا به روسیه در اوکراین امتیاز بدهد روسیه قطعا سوریه را با امتیاز اوکراین معامله خواهد کرد .

حجت الاسلام رحیمی سپس با تاکید بر اینکه روسیه به خاطر منافع بین المللی و داخلی خود وارد جنگ تروریست ها و داعش در خاک سوریه شده است، ادامه داد: گروههای تروریستی داعش جرات ندارند در ۴۰ کیلومتری مرز خاک ایران بیایند و اگر قدم از قدم بردارند نابود خواهند شد .

وی با اشاره به اینکه مردم ایران تا آخر از مردم سوریه حمایت خواهد کرد، گفت: مسلمانان در سوریه زیر حملات ظالمانه قرار دارند و مردم کشورمان نیز به خاطر همین از این مردم مسلمان حمایت می کند.