سرمربی پدیده مشهد به نشست خبری قبل از بازی با گسترش فولاد نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری قبل از بازی دو تیم گسترش فولاد تبریز و پدیده مشهد درحالی از دقایقی پیش آغاز شد که رضا مهاجری سرمربی تیم پدیده مشهد به جهت تاخیر هواپیما به این نشست نرسید و فقط فراز کمالوند سرمربی آبی پوشان تبریزی به سوالات خبرنگاران در این نشست پاسخ داد.

دو تیم گسترش فولاد تبریز و پدیده مشهد از چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشورمان، فردا از ساعت ۱۵ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف هم می روند.

گسترش فولاد هم اکنون از ۱۰ بازی ۱۴ امتیاز دارد و در رده هشتم جدول قرار گرفته و پدیده نیز با ۱۳ امتیاز و با همین تعداد بازی در رده دهم جدول جای گرفته است که هر دو تیم فردا می توانند با کسب هر سه امتیاز بازی جای خود را در جدول بهبود بخشند و به صدر جدول نزدیک تر شوند.