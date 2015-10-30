به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس از هفته یازدهم لیگ پانزدهم از ساعت ۱۵ امروز جمعه به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده که حواشی نیمه نخست بازی به شرح زیر است:

* در دقیقه ۱۵ بازی تمام سکوهای ورزشگاه مملو از تماشاگر شد و تنها بخشی از طبقه دوم و بخش کوچکی از طبقه اول بین هواداران دو تیم خالی است. البته با توجه به اینکه در قسمت‌های فوقانی سکوهای طبقه دوم بسیاری از تماشاگران بصورت ایستاده بازی را تماشا می‌کنند، می‌توان گفت ورزشگاه برای این مسابقه پر شده است.

* از دقیقه ۲۲ بازی هواداران دو تیم به تشویق «هادی نوروزی» کاپیتان فقید پرسپولیس پرداختند. این تشویق‌ها در دقیقه ۲۴ و پس از توقف بازی کاملا یک شکل و متحد انجام گرفت تا تمام حاضران در ورزشگاه با تشویق‌های خود یاد و خاطره این بازیکن فقید را زنده کنند.

* در دقیقه ۲۶، تماشاگران پرسپولیس با تشویق مرحوم ناصر حجازی دروازه‌بان فقید تیم ملی و تیم استقلال تهران، به نوعی تشویق هادی نوروزی توسط هواداران استقلال را پاسخ دادند.

* در اواسط نیمه نخست، برانکو ایوانکوویچ که قصد داشت با یک حرکت تکنیکی توپی که به سمتش آمده بود را متوقف کند، در انجام این کار ناموفق ظاهر شد.

* از دقیقه ۳۵ پروژکتورهای ورزشگاه آزادی روشن شد تا این بازی زیر نور ادامه پیدا کند.