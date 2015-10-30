آمریکا جرأت حمله به ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجتبی میردامادی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان با قدردانی از عزاداران حسینی در عاشورا و بعد از آن اظهار داشت: اجر عزاداران امام حسین(ع) طبق حدیثی از امام صادق (ع) بهشت است.

وی در ادامه افزود: از تاثیرات نهضت حسینی در دنیا این بود که مردم مسلمان در بسیاری از کشورها مانند عراق، سوریه و یمن به این نتیجه رسیده اند که عاشورا یعنی هیهات من الذله و تمام دنیا باید بداند که مکتب ما مکتب ذلت نیست.

وی ادامه داد: تشکیلات امام حسین(ع) در همه ابعاد اخلاقی، سیاسی و اعتقادی برای ما مانند کلاس درس است.

میردامادی گفت: به گمان برخی صلح امام حسن(ع) یا مذاکره امام حسین(ع) با عمرسعد، حجتی است برای ما تا با دشمنان مذاکره کنیم اما باید به این مسئله توجه داشت که نه امام حسن(ع) درخواست صلح را قبول کرد و نه امام حسین(ع) تن به تسلیم در برابر دشمن داد که این واقعیات به معنای عدم تسلیم در برابر زورگویان و مستکبران است.

وی با اشاره به اینکه اسلام دین مسالمت است و نه تسلیم، تصریح داشت: برحذر داشتن مسئولان از نیرنگ دشمن در نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور بسیار بارز بود و مسئولان هم باید توجه داشته باشند که از رهگذر برجام نباید دشمنان و کلاهبرداران بین المللی در کشور راهی برای نفوذ پیدا کنند.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه دانشجویان و دانش آموزان سد محکمی در برابر بیگانگان تشکیل داده‌اند و مسئولان باید قدرشناس آنها باشند، اظهار داشت: روز ۱۳ آبانماه روز تسخیر لانه جاسوسی به دست جوانانی از همین نسل است.

وی بیان داشت: تسخیر لانه جاسوسی امریکا ضربه محکمی به امریکا زد و بعد از این جریان آنها از هر وسیله ای برای آزادی گروگان‌ها می خواستند استفاده کنند که در آخرین اقدامشان هواپیماهای آنها پیش از ورود نظامی و ایجاد کودتا در ایران، زمین گیر شد.

میردامادی با اشاره به اینکه این روزها رجز خوانی امریکا دوباره آغاز شده است، افزود: امریکا این شعور و فهم را ندارد که وقتی مسئولان نظامی ما به آنها خطاب کردند اگر گزینه نظامی شما روی میز است، گزینه ما زیر میز قرار دارد.

وی اضافه کرد: قدرت نظامی ایران به اندازه ای بالا است که آنها جرئت حمله به ما را ندارند و اگر روزی یک گلوله به سوی ایران شلیک شود از آن پس اسرائیل و عربستانی وجود نخواهد داشت.